Через російські обстріли державний бюджет України може недоотримати близько 70 млрд грн податкових надходжень. Сума може зрости, оскільки обстріли РФ тривають.

Про це прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES), пише LB.ua.

Уряд порахував бюджетні втрати через російські обстріли. Два дні назад це було близько 70 млрд грн, але ця цифра може бути більшою, бо обстріли не закінчуються.

"Два тижні назад ми підбивали підсумки – близько 70 млрд грн може не надійти до державного бюджету податкових надходжень у зв'язку з обстрілами. Це станом на два тижні, але кожен день удари продовжуються", – сказав Корецький.

Прем'єр-міністр наголосив, що попри втрати, український бізнес продовжує працювати: "Але справедливості заради бізнес, за що щира вдячність всім – малому, середньому бізнесу, великому бізнесу, – продовжують працювати, відновлюватись рівно так само, як і українці".

Корецький також подякував українцям, які виходять на роботу попри нічні обстріли: "Після обстрілів нічних встають, не доспавши, провівши в шелтерах час, і йдуть на роботу, створюють податки, ВВП, економіку, за що безмежна щира вдячність всім, хто тримається вже п'ятий рік війни".