Чорноморський коридор продовольчої безпеки нині фактично заблокований і з української, і з російської сторони.

Затягування війни Росії проти України є викликом не лише для Києва, а й для економіки Росії та всього світу, заявив президент Володимир Зеленський, навівши приклад чорноморського продовольчого коридору.

Про це глава держави сказав під час онлайн-дискусії на конференції YES, пише LB.ua.

"Затягування війни – це сьогодні вже виклик не тільки для України, виклик для економіки Росії, виклик для всіх у світі", – сказав Зеленський.

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За словами президента, чорноморський коридор продовольчої безпеки нині фактично заблокований і з української, і з російської сторони.

Зеленський зазначив, що Україна шукає альтернативні можливості для проходу суден у свої порти й вивезення продукції – не лише зерна.

Президент повідомив, що обговорював можливості вирішення цієї проблеми з керівництвом Єгипту, Індії, Туреччини, Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів, і водночас зауважив, що Росія веде перемовини з тими самими країнами, оскільки ситуація є викликом і для неї.

"Україна навчилась знаходити можливості відповідати гідно на російські удари", – додав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що навіть у разі повного блокування експорту "українці не залишаться без їжі", – продукція подешевшає на внутрішньому ринку, а вивезення стане невигідним через дорогу логістику.

За словами президента, унаслідок цього постраждають насамперед українські аграрії та бізнес.

Водночас, зазначив він, значно гірша ситуація складеться для країн, які не матимуть доступу ні до українського, ні до російського зерна, – зокрема для держав Африки та Азії. "Багато народів не будуть мати що їсти, навіть маючи гроші", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що продовольча та енергетична безпека є викликом не лише для України.

"Агро і енергетика – це два виклики сьогодні для всього світу", – сказав він, додавши, що навіть за відсутності повного миру можна ухвалювати рішення щодо "енергетичного перемир’я" чи розблокування продовольчого коридору.

Лише протягом цьогорічного літа Росія атакувала понад 50 цивільних суден, унаслідок чого загинули майже 30 людей, зазначили в МЗС України.