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Укренерго не прогнозує завтра відключень електроенергії

Ураїнців закликають перенести використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 16:00.

Укренерго не прогнозує завтра відключень електроенергії

В Україні у суботу, 12 вересня, не планують застосовувати обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомила НЕК «Укренерго».

«Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження споживання не планується», – ідеться у повідомленні компанії.

Водночас в «Укренерго» закликали українців за можливості перенести використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 16:00.

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