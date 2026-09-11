Укренерго не прогнозує завтра відключень електроенергії

В Україні у суботу, 12 вересня, не планують застосовувати обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомила НЕК «Укренерго».
«Завтра, у суботу, застосування заходів обмеження споживання не планується», – ідеться у повідомленні компанії.
Водночас в «Укренерго» закликали українців за можливості перенести використання потужних електроприладів на період із 10:00 до 16:00.
- 11 вересня унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій областях.