Вона передбачає, що державний та гарантований державою борг зростатиме.

Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2027–2029 роки.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що це - базовий документ, який визначає пріоритети та основні заходи боргової політики України на середньострокову перспективу.

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Стратегія визначає чотири основні цілі управління державним боргом на 2027–2029 роки:

Залучення довгострокового пільгового фінансування та максимізація частки грантів в офіційній підтримці. Сприяння розвитку внутрішнього ринку капіталу та посилення його ролі у фінансуванні держави й відновленні економіки. Оптимізація структури державного боргу з урахуванням вартості запозичень та ключових боргових ризиків. Підтримка ефективної комунікації з інвесторами для прозорості та передбачуваності боргової політики.

Ці цілі спираються на комплексний аналіз структури й динаміки державного боргу, вартості запозичень, ризиків рефінансування, процентного та валютного ризиків, а також видатків на обслуговування боргу.

Документ передбачає, що державний та гарантований державою борг зростатиме у 2026–2028 роках до 114,2% ВВП, після чого розвернеться до зниження і сягне 108,7% ВВП у 2029 році. До початку повномасштабної війни цей показник становив лише 49%, а за підсумками 2025-го вперше перевищив психологічну позначку 100%, сягнувши 101,2%.

Довгостроковий цільовий орієнтир державного боргу України, встановлений Міжнародним валютним фондом, становить 68% у 2035 році.

Основною причиною зростання боргу у найближчі роки залишатимуться надзвичайно високі потреби у фінансуванні бюджету, які у піковому 2027 році сягнуть 2 746 млрд грн ($61 млрд). Його скорочення в 2029-му році буде можливим за умови припинення війни у 2027-му.