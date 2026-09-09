5% коштів спрямують на погашення заборгованості за електроенергію та пов'язані послуги.

Уряд вдосконалив механізм розподілу коштів теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Передбачено запровадження мінімальної частки коштів, що спрямовується на розрахунки за електричну енергію, а також впровадження прозорого механізму пропорційного розподілу коштів між учасниками ринку електричної енергії залежно від обсягу заборгованості.

Тепер 60% коштів спрямовується на розрахунки за природний газ; 5% – на погашення заборгованості за електричну енергію та пов’язані послуги та ще 35% – залишається у розпорядженні підприємств для здійснення поточних платежів.

"Це дозволить забезпечити стабільні та передбачувані розрахунки, зменшить рівень заборгованості, підвищить фінансову дисципліну підприємств та покращить фінансовий стан учасників ринку електричної енергії в умовах підготовки до осінньо-зимового періоду", - зазначив Шмигаль.