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Уряд вдосконалив механізм розподілу коштів теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств

5% коштів спрямують на погашення заборгованості за електроенергію та пов'язані послуги.

Уряд вдосконалив механізм розподілу коштів теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств
Денис Шмигаль
Фото: Телеграм Дениса Шмигаля

Уряд вдосконалив механізм розподілу коштів теплопостачальних і теплогенеруючих підприємств.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Передбачено запровадження мінімальної частки коштів, що спрямовується на розрахунки за електричну енергію, а також впровадження прозорого механізму пропорційного розподілу коштів між учасниками ринку електричної енергії залежно від обсягу заборгованості.

Тепер 60% коштів спрямовується на розрахунки за природний газ; 5% – на погашення заборгованості за електричну енергію та пов’язані послуги та ще 35% – залишається у розпорядженні підприємств для здійснення поточних платежів.

"Це дозволить забезпечити стабільні та передбачувані розрахунки, зменшить рівень заборгованості, підвищить фінансову дисципліну підприємств та покращить фінансовий стан учасників ринку електричної енергії в умовах підготовки до осінньо-зимового періоду", - зазначив Шмигаль.

  • Уряд виділив 67,6 млрд грн на реалізацію планів стійкості регіонів та окремих міст. Низка регіонів відстає від визначених графіків у будівництві захисних споруд і підключенні необхідного обладнання
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