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Пишний заперечив, що рекомендував наглядовій раді «Сенс Банку» призначити Василя Веселого радником

Відповідну заяву зробив ексголова наглядової ради Шевкі Аджунер. 

Пишний заперечив, що рекомендував наглядовій раді «Сенс Банку» призначити Василя Веселого радником
Голова НБУ Андрій Пишний
Фото: Зоряна Стельмах

Голова Національного банку України Андрій Пишний заперечив, що надавав рекомендації з кадрових питань наглядовій раді державного «Сенс Банку». Він стверджує, що не надавав рекомендацій призначати Василя Веселого радником наглядової ради, не презентував його і не надавав вказівок стосовно цього або будь-якого іншого кадрового питання. 

Відповідну заяву Пишний опублікував у Facebook після того, як на засіданні парламентської ТСК пролунала заява про те, що це саме він рекомендував наглядовій раді банку призначити Веселого радником. Василь Веселий фігурував у справі «Мідас». 

«Категорично заперечую надання будь-яких рекомендацій з кадрових питань Наглядовій раді Сенс банку. Я не надавав жодних рекомендацій щодо призначення Василя Веселого радником Наглядової ради, не презентував його Наглядовій раді, не надавав вказівок членам Наглядової ради щодо цього або будь-яких інших кадрових рішень і не здійснював жодного тиску на голову чи членів Наглядової ради Сенс банку. Твердження про протилежне не відповідають дійсності», – сказав Пишний.

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Він сказав, що готовий прийти на засідання ТСК і відповісти на всі питання. Голова НБУ додав, що ТСК у разі наявності запитань до нього має ставити їх прямо.

Заяву про те, що Веселого призначили радником за рекомендацією Пишного, зробив ексголова наглядової ради банку Шевкі Аджунер, пише УП.

«Мені пояснили, що панові Веселому можна довіряти як комунікатору банку зі стейкхолдерами, перш ніж банк почав процедуру співбесід», – сказав він на засіданні ТСК. 

Контекст

Василь Веселий фігурував у записах розмов по справі «Мідас», розслідування якої НАБУ і САП ведуть ще з минулого року. УП писала, що Веселий і один з підозрюваних, Олександр Цукерман, обговорювали кандидатів до наглядової ради «Сенс Банку». 

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