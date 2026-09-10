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Google анонсувала свою найбільшу разову інвестицію в Європі

Створення трьох дата-центрів приноситиме Фінляндії понад 3,5 мільярда євро ВВП щорічно.

Google анонсувала свою найбільшу разову інвестицію в Європі
Фото: EPA/UPG

Компанія Google оголосила про намір вкласти 13 мільярдів доларів у придбання 50% усієї виробленої енергії на одній з фінських атомних електростанцій та створення в країні трьох дата-центрів для потреб розвитку штучного інтелекту.

Як пише BBC, це буде найбільша разова європейська інвестиція американської корпорації, яка слугуватиме "доказом лідерства Фінляндії в Європі щодо питання відповідального розвитку ШІ-інфраструктури".

Google підпише з компанією Fortum контракт на 22 роки щодо закупки електроенергії для своїх дата-центрів з АЕС у Ловіісі. Спорудження об'єктів зберігання інформації відбуватиметься у 2027-2028 роках. 

Завдяки залученню такого інвестора ВВП Фінляндії щорічно отримуватиме додаткові 3,6 мільярда євро. Також американський техногігант планує створити 37 тисяч додаткових робочих місць.

Загалом материнська для Google компанія Alphabet цьогоріч оцінює свої інвестиції у штучний інтелект на рівні 205 мільярдів доларів.

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