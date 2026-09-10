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Наглядова рада «Нафтогазу» оголосила про відкритий конкурс на посаду голови правління

На час проведення конкурсу обов’язки голови правління виконуватиме Сергій Федоренко.

Наглядова рада «Нафтогазу» оголосила про відкритий конкурс на посаду голови правління
Фото: interfax.com.ua

Наглядова рада Нафтогазу вирішила провести відкритий конкурс на посаду голови правління.

Про це йдеться у повідомленні компанії

До підготовки та проведення конкурсу залучать міжнародну компанію з пошуку керівників вищої ланки. Відбір відбуватиметься за підтримки та в координації з Європейським банком реконструкції та розвитку.

«Конкурс має забезпечити прозорий і незалежний відбір за професійними якостями кандидатів — відповідно до стандартів корпоративного управління ОЕСР та очікувань міжнародних партнерів Нафтогазу», – зазначили у «Нафтогазі». 

На час проведення конкурсу обов’язки голови правління виконуватиме Сергій Федоренко.Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (НАК Нафтогаз) - є провідним підприємством паливно-енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України. Компанія Нафтогаз України є вертикально інтегрованою нафтогазовою компанією, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного та скрапленого газу споживачам. Понад 90% нафти і газу в Україні видобувають підприємства компанії.

  • Раніше джерела LB.ua говорили, що на цю посаду розглядали експрем'єрку Юлія Свириденко. Сьогодні повідомили, що вона стала президенткою KSE Business School.
  • Попереднім керівником «Нафтогазу» був Сергій Корецький, який замінив на посаді голови уряду Свириденко. Експрем'єрці президент пропонував посаду посла України в США, оскільки Ольга Стефанішина готувалася до звільнення на тлі підготовки оголошення їй нової підозри.
  • Голову правління «Нафтогазу» призначає її наглядова рада. Після звільнення Корецього вона призначила в статусі в.о. Сергія Федоренка. Повноцінного керівника призначають за результатами конкурсу. 
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