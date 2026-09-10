Наглядова рада «Нафтогазу» оголосила про відкритий конкурс на посаду голови правління

Наглядова рада Нафтогазу вирішила провести відкритий конкурс на посаду голови правління.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
До підготовки та проведення конкурсу залучать міжнародну компанію з пошуку керівників вищої ланки. Відбір відбуватиметься за підтримки та в координації з Європейським банком реконструкції та розвитку.
«Конкурс має забезпечити прозорий і незалежний відбір за професійними якостями кандидатів — відповідно до стандартів корпоративного управління ОЕСР та очікувань міжнародних партнерів Нафтогазу», – зазначили у «Нафтогазі».
На час проведення конкурсу обов’язки голови правління виконуватиме Сергій Федоренко.Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (НАК Нафтогаз) - є провідним підприємством паливно-енергетичного комплексу, однією з найбільших компаній України. Компанія Нафтогаз України є вертикально інтегрованою нафтогазовою компанією, що здійснює повний цикл операцій з розвідки та розробки родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного та скрапленого газу споживачам. Понад 90% нафти і газу в Україні видобувають підприємства компанії.
- Раніше джерела LB.ua говорили, що на цю посаду розглядали експрем'єрку Юлія Свириденко. Сьогодні повідомили, що вона стала президенткою KSE Business School.
- Попереднім керівником «Нафтогазу» був Сергій Корецький, який замінив на посаді голови уряду Свириденко. Експрем'єрці президент пропонував посаду посла України в США, оскільки Ольга Стефанішина готувалася до звільнення на тлі підготовки оголошення їй нової підозри.
- Голову правління «Нафтогазу» призначає її наглядова рада. Після звільнення Корецього вона призначила в статусі в.о. Сергія Федоренка. Повноцінного керівника призначають за результатами конкурсу.