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Вчора РФ завдала ракетно-дронового удару по Одеській ТЕЦ

Триває розбір завалів.

Вчора РФ завдала ракетно-дронового удару по Одеській ТЕЦ
Одеську ТЕЦ атакувала РФ
Фото: Нафтогаз

Вчора, 31 серпня, російська армія завдала ракетно-дроновго удару по Одеській ТЕЦ Нафтогазу. Зараз там розбирають завали.

Про це повідомили в Нафтогазі. 

«Учора ввечері росія атакувала Одеську ТЕЦ Групи Нафтогаз ракетами та дронами. Частину основного та допоміжного обладнання пошкоджено, триває розбір завалів», розповіли там.

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Згодом оцінять стан ТЕЦ та наслідки атаки. Компанія координує  дії з усіма відповідальними службами та місцевою владою.

Наприкінці серпня Росія повторно атакувала Херсонську ТЕЦ «Групи Нафтогаз» вночі 27 серпня. На територію станції скинула одразу чотири КАБи.

ТЕЦ зазнала критичних руйнувань. Внаслідок удару повністю знищене та виведене з ладу все теплогенеруюче й енергогенеруюче обладнання, яке залишалося на станції.

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