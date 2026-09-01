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​Дністер критично обмілів: водність річки подекуди становить лише 8-19% від норми

Причиною обміління став тривалий дефіцит опадів.

​Дністер критично обмілів: водність річки подекуди становить лише 8-19% від норми
Обміління Дністра наближається до критичного
Фото: НПП "Дністровський каньйон"

Улітку 2026 року Дністер суттєво втратив воду. У районі Заліщиків на Тернопільщині та інших населених пунктів уздовж річки оголилися кам’янисті мілини та значні ділянки русла.

Про це повідомили у Національному природному парку "Дністровський каньйон".

За даними гідрологів, водність річок басейну Дністра цього літа становила 10-40% від норми. На ділянці від витоку до Заліщиків вона місцями знизилася до 8-19%. Фахівці називають ситуацію гідрологічною посухою.

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Причиною обміління став тривалий дефіцит опадів. Від весни в басейні Дністра випадало менше дощів, ніж зазвичай. Через малосніжну зиму та раннє танення снігу слабким було і весняне водопілля.

Додатково на водність вплинули високі температури. У спеку вода швидше випаровується з поверхні річки та ґрунтів. Маловоддя створює загрозу для водних екосистем. У теплій і малорухомій воді зменшується кількість кисню, активніше розмножуються водорості та бактерії, що може негативно впливати на рибу та інші водні організми.

Також через низький рівень води можуть виникати труднощі з водопостачанням населених пунктів басейну Дністра. Змінюється і природний вигляд річки.

Якщо найближчим часом не випадуть тривалі дощі, рівень води може знизитися ще більше. Фахівці закликають ощадливо використовувати водні ресурси.

Фото: НПП "Дністровський каньйон"

Фото: НПП "Дністровський каньйон"
Фото: НПП "Дністровський каньйон"

  • Раніше у Міністерстві довкілля Молдови заявили про історично низький рівень води у Дністровському водосховищі. Через недостатній приплив води рівень водосховища продовжує знижуватися. У відомстві назвали це "дуже серйозним сигналом" і зазначили, що постійно співпрацюють з українською стороною, відстежують ситуацію та аналізують гідрологічні дані.
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