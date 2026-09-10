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Корецький анонсував програму пільгового кредитування бізнесу і зобов’язав облаштувати укриття

Також хочуть спростити доступ підприємців до державних активів.

Корецький анонсував програму пільгового кредитування бізнесу і зобов’язав облаштувати укриття
нарада з представниками бізнесу
Фото: телеграм-канал Сергій Корецького

Кабмін із РНБО розробляють заходи для підтримки українського бізнесу під час війни. Зокрема, готують програму пільгового кредитування бізнесу на поповнення обігових коштів на суму до 1 млрд грн для одного підприємства (групи підприємств) з компенсацією 5% від ринкової ставки.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками розширеної наради за участі великих українських ритейлерів, заступника керівника ОПУ, АМКУ, Державної митної служби, Фонду держмайна та інших.

«Ці кошти можна буде використати зокрема для закупівлі товарів... Плануємо спростити доступ підприємців до державних активів: вони матимуть першочергове право орендувати майно, яке Фонд держмайна виставляє на аукціони. Робимо це тому, що після кожного удару по цехах, складах чи офісах компаніям потрібно швидко знаходити нові площі й відновлювати роботу», - додав глава уряду.

Прем’єр також повідомив, що Кабмін ухвалив рекомендації з урахуванням диференційованого оповіщення, щоб довгі тривоги не зупиняли постачання товарів людям. 

«Якщо бізнес зупинятиметься щоразу, коли лунає сирена, ми втрачаємо робочі місця, податки й саму здатність країни забезпечувати людей необхідним. Але рекомендації враховують обовʼязковий безпековий компонент. Ми дали всьому бізнесу три місяці, щоб вони облаштували укриття/безпечні простори у місцях надання послуг», - підсумував Корецький.

  • Раніше стало відомо, що бомбосховище, збудоване під Броварами на розподільчому складі компанії Rozetka, врятувало сотню людей під час семигодинної пожежі внаслідок удару балістичними ракетами
  • Рятувальники теж користувались цим укриттям, не покидаючи місця пригоди під час загрози повторних ударів.
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