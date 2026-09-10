Буде створено міжнародний мультидонорський ветеранський фонд, перший внесок до якого зробить Канада.

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Канада надасть 1,25 млрд грн на підтримку українських ветеранів та їхніх родин.

Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім.

Це одна з домовленостей, досягнутих між Україною та Канадою за результатами зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Канади Марка Карні.

Для реалізації Національної стратегії ветеранської політики України буде створено міжнародний мультидонорський ветеранський фонд, перший внесок до якого зробить Канада.

Кошти підуть на відновлення, реабілітацію та перехід ветеранів до цивільного життя.

"Для нас важливо, що йдеться не лише про фінансування окремих напрямів. Новий фонд дасть можливість об’єднати міжнародну підтримку навколо потреб українських ветеранів та їхніх родин і залучати більше ресурсів для системної роботи", - зазначив Кім.