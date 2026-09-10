Данія виділяє 45 млн крон на допомогу українським ветеранам

Данія виділяє Україні 45 млн крон (близько $7 млн) на підтримку ветеранів війни проти російських окупантів.

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен.

За його словами, близько 1,8 млн українських ветеранів зможуть отримати підтримку в поверненні до цивільного життя та роботи в межах нової ініціативи.

"Стабільність України має важливе значення для нашої власної безпеки. Тому Данія виділяє 45 млн крон на нову данську ініціативу, спрямовану на допомогу приблизно 1,8 млн українських ветеранів, щоб вони могли повернутися до цивільного життя та роботи. Це добре для України – і для Данії", – сказав Расмуссен.