Франція до 2030 року інвестує 20 мільярдів євро в космічну галузь, - Макрон

Франція до 2030 року інвестує 20 млрд євро у космічний сектор і закликає прискорити розвиток європейських космічних спроможностей та посилити автономність Європи у цій галузі.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час Міжнародного космічного саміту в Парижі, передає Укрінформ.

"Ми продовжимо інвестувати 20 мільярдів євро до 2030 року в космічну галузь, тому що це працює", - сказав Макрон.

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За його словами, Франція протягом останніх років уже нарощувала інвестиції у сектор, зокрема в межах програми France 2030, закону про програмування наукових досліджень та закону про військове програмування.

Макрон також наголосив, що європейський космічний сектор потребує прискорення розвитку.

"Наша космічна Європа залишається крихкою, і ми повинні прискоритися", - закликав він, зазначивши, що здатність Європи вільно співпрацювати та захищати свої інтереси передбачає наявність власних потужних спроможностей.

Макрон також оголосив про додаткові 40 млн євро французьких інвестицій у програму у сфері космічного спостереження, зазначивши, що Франція має визнану експертизу в цьому напрямку.

За його словами, космос сьогодні присутній практично в усіх сферах і дедалі більше стає питанням "сили та міжнародного діалогу". Водночас, попри Договір про космос 1967 року, космічний простір досі не має регулювання, яке відповідало б масштабам сучасних викликів.

У цьому зв’язку Макрон закликав до формування спільної системи управління космічною діяльністю із залученням усіх державних гравців.

За словами президента Франції, Європа повинна мати значно більші амбіції у сфері пілотованих польотів і космічних досліджень.

Макрон заявив, що хотів би вже через два роки побачити стикування першої європейської вантажної капсули Nyx з Міжнародною космічною станцією, через п’ять років - посадку першого європейського місячного посадкового модуля Argonaut на поверхню Місяця, а через 10 років - запуск першої європейської пілотованої капсули з європейськими та іноземними астронавтами на борту.

Міжнародний космічний саміт проходить у Парижі 9-10 вересня за участю представників 90 країн та міжнародних організацій. Близько 60 делегацій представлені на рівні глав держав і урядів. У заході також беруть участь керівники космічних агентств, астронавти, науковці, представники промисловості та майже 1 100 компаній космічного сектору і стартапів New Space.

У межах саміту Макрон проводить низку двосторонніх зустрічей з іноземними лідерами, зокрема у четвер у Єлисейському палаці він прийняв президента Фінляндії Александера Стубба.