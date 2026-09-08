Кім: Держава оплатить рік навчання дітям ветеранів

Кабмін спрямовує понад 320 млн грн на оплату контрактного навчання дітей ветеранів і ветеранок у 2026/2027 навчальному році.

Про це повідомив очільник Мінветеранів Віталій Кім.

За його словами, держава повністю компенсує вартість одного року навчання у закладах вищої і фахової передвищої освіти.

Отримати державну допомогу можуть діти загиблих військових, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також тих ветеранів, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні. Крім того, компенсація передбачена для дітей осіб, які отримали інвалідність під час Революції Гідності, і дітей визнаних постраждалих учасників тих подій.

Кім додав, що механізм оформлення виплат зробили максимально простим: студент подає документи про статус до свого навчального закладу, який вносить дані до державної освітньої бази. Після цього в застосунку «Дія» з'являється спеціальний сертифікат, який потрібно підтвердити протягом 20 днів.

«Після цього Мінветеранів перерахує кошти безпосередньо закладу освіти. Якщо навчання або його частину вже оплатили самостійно, гроші повернуть. Також спростили процедуру для дітей загиблих захисників і захисниць. Додали можливість повторно сформувати сертифікат, якщо студент не зміг підтвердити його вчасно через технічний збій», - додав міністр.