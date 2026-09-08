Близько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
ЕксклюзивБлизько 40% чоловіків в Україні помирають у віці від 20 до 65 років,— Елла Лібанова
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
«Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався». Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 20 постраждалих (оновлено)
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Смертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
ФотоСмертність перевищує народжуваність в Україні вже 30 років поспіль: LB.Talks про те, від чого помирає Україна РЕПОРТАЖ
Понад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
ЕксклюзивПонад 550 тисяч українців пройшли «Скринінг 40+», понад чверть із них почали лікування, — Ляшко
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
Почаївській лаврі надали додаткові 60 днів на розірвання зв'язків із РПЦ
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
ГоловнаСуспільствоОсвіта

Кім: Держава оплатить рік навчання дітям ветеранів

Уряд виділяє на ці потреби понад 320 млн грн.

Кім: Держава оплатить рік навчання дітям ветеранів
глава Мінветеранів Віталій Кім
Фото: Зоряна Стельмах

Кабмін спрямовує понад 320 млн грн на оплату контрактного навчання дітей ветеранів і ветеранок у 2026/2027 навчальному році. 

Про це повідомив очільник Мінветеранів Віталій Кім

За його словами, держава повністю компенсує вартість одного року навчання у закладах вищої і фахової передвищої освіти.

Отримати державну допомогу можуть діти загиблих військових, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також тих ветеранів, які вважаються зниклими безвісти або перебувають у полоні. Крім того, компенсація передбачена для дітей осіб, які отримали інвалідність під час Революції Гідності, і дітей визнаних постраждалих учасників тих подій.

Кім додав, що механізм оформлення виплат зробили максимально простим: студент подає документи про статус до свого навчального закладу, який вносить дані до державної освітньої бази. Після цього в застосунку «Дія» з'являється спеціальний сертифікат, який потрібно підтвердити протягом 20 днів.

«Після цього Мінветеранів перерахує кошти безпосередньо закладу освіти. Якщо навчання або його частину вже оплатили самостійно, гроші повернуть. Також спростили процедуру для дітей загиблих захисників і захисниць. Додали можливість повторно сформувати сертифікат, якщо студент не зміг підтвердити його вчасно через технічний збій», - додав міністр.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies