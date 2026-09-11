Обсяги закупівель скрапленого газу з проєкту "Ямал СПГ" вже перевищили показники за весь 2025 рік.

За перші вісім місяців 2026 року європейські країни сплатили Росії 7,28 млрд євро за скраплений природний газ з арктичного проєкту "Ямал СПГ", перевершивши показник за весь минулий рік.

Про це повідомляє Euronews із посиланням на дані аналітиків Kpler та організації Urgewald.

З січня по серпень порти ЄС прийняли 156 танкерів (11,39 млн тонн) – це 88,9% від усього експорту "Ямал СПГ". Основними покупцями стали Франція (4,4 млн тонн), Бельгія (3 млн тонн), Іспанія (2,7 млн тонн) та Нідерланди (1,1 млн тонн).

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Зростання імпорту пояснюють намаганням компаній максимально використати діючі довгострокові контракти до 1 січня 2027 року, коли набере чинності повна заборона ЄС на російський СПГ. Крім того, на суму вплинули високі ціни на газ та конфлікт на Близькому Сході, що порушив маршрути через Ормузьку протоку.

При цьому 72% усіх постачань "Ямал СПГ" забезпечують судна двох європейських компаній – шотландської Seapeak та грецької Dynagas.

Контекст

Європа залишається ключовою логістичною базою для РФ: узимку Північний морський шлях до Азії замерзає, і без коротких рейсів до портів ЄС російський експорт газу перебуватиме у кризовій ситуації. Стрибок закупівель відбувся на тлі підготовки 22-го пакета санкцій ЄС, у межах якого активісти вимагають негайно заборонити обслуговування російських криголамних танкерів.

Тим часом у Європі ціна на природний газ зросла до понад 80 євро за мегават-годину вперше за понад три роки. Це посилює загрозу для економіки регіону, оскільки війна на Близькому Сході піднімає вартість енергоносіїв перед початком зими. Додатковим поштовхом стали атаки дронів саме у Ямало-Ненецькому регіоні Росії, який є ключовим хабом для газової галузі країни-агресора.