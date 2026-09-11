Путін вперше з 2022 року візьме особисту участь у саміті БРІКС за межами Росії

Президент Росії Володимир Путін прибув до Делі в п'ятницю для участі в саміті БРІКС, що відбудеться у комплексі “Бхарат Мандапам” 12-13 вересня.
Про це повідомляє DW.
У межах візиту він сьогодні зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.
Очікується, що переговори будуть зосереджені на поглибленні співпраці в низці сфер, зокрема в оборонній галузі, енергетиці, технологіях, фармацевтиці та гуманітарних обмінах.
Це перша особиста участь Путіна в саміті БРІКС за межами Росії після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.
Warmly welcome President Vladimir Putin of Russia for the 18th BRICS Summit. He was received by MoS @KVSinghMPGonda at the airport.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 10, 2026
India and Russia share multifaceted and longstanding ties anchored in Special and Privileged Strategic Partnership.#BRICS2026 #BRICSIndia2026… pic.twitter.com/pwxcO2aHLt
Моді також проведе сьогодні двосторонні переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном.
Зазначається, що через саміт у столиці Індії посилено заходи безпеки та залучено тисячі співробітників правоохоронних органів. Сьогодні всі школи Делі зачинені.
Протягом наступних трьох днів у Делі діятимуть обмеження руху.
- Поставки російської сирої нафти до Індії у липні зросли на 62,4% у річному вимірі та досягли рекордної частки – понад половину всього нафтового імпорту країни. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив нещодавно, що російсько-українська війна завершиться завдяки дипломатії та переговорам, а не через рішення окремих країн купувати чи не купувати російську нафту.