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Путін вперше з 2022 року візьме особисту участь у саміті БРІКС за межами Росії

У межах візиту він проведе перемовини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. 

Путін вперше з 2022 року візьме особисту участь у саміті БРІКС за межами Росії
Путін прилетів у Нью-Делі
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін прибув до Делі в п'ятницю для участі в саміті БРІКС, що відбудеться у комплексі “Бхарат Мандапам” 12-13 вересня.

Про це повідомляє DW.

У межах візиту він сьогодні зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді

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Очікується, що переговори будуть зосереджені на поглибленні співпраці в низці сфер, зокрема в оборонній галузі, енергетиці, технологіях, фармацевтиці та гуманітарних обмінах.

Це перша особиста участь Путіна в саміті БРІКС за межами Росії після початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Моді також проведе сьогодні двосторонні переговори з президентом Ірану Масудом Пезешкіяном.

Зазначається, що через саміт у столиці Індії посилено заходи безпеки та залучено тисячі співробітників правоохоронних органів. Сьогодні всі школи Делі зачинені.

Протягом наступних трьох днів у Делі діятимуть обмеження руху.

  • Поставки російської сирої нафти до Індії у липні зросли на 62,4% у річному вимірі та досягли рекордної частки – понад половину всього нафтового імпорту країни. Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив нещодавно, що російсько-українська війна завершиться завдяки дипломатії та переговорам, а не через рішення окремих країн купувати чи не купувати російську нафту.
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