У США пішов у відставку прокурор, який розслідував справи проти опонентів Трампа

Джозеф Дідженова очолював розслідування з квітня 2026 року. Воно мало встановити, чи став Дональд Трамп жертвою тривалої злочинної змови.

Прокурор Міністерства юстиції США Джозеф Дідженова, який керував розслідуванням щодо попередніх справ проти президента Дональда Трампа та його політичних опонентів, подав у відставку.

Про це повідомляє Reuters.

Дідженова не пояснив причин свого рішення.

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"Для мене було честю і привілеєм служити президенту та відомству", – сказав він.

Дідженова приєднався до Міністерства юстиції у квітні 2026. Розслідування мало встановити, чи був Трамп жертвою тривалої злочинної змови. У його межах вивчали, зокрема, висновок американської розвідки від 2017 року про спроби Росії вплинути на президентські вибори у США 2016 року на користь Трампа.

Також слідчі перевіряли розслідування колишнього спеціального прокурора Джека Сміта щодо зберігання Трампом секретних документів у маєтку Мар-а-Лаго та його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Поки розслідування не призвело до висунення кримінальних обвинувачень. Слідчі допитували нинішніх і колишніх співробітників розвідки, а останніми тижнями намагалися отримати свідчення від співробітників ФБР, які брали участь в обшуку Мар-а-Лаго у 2022 році.

Що відомо про розлідування, яке проводив Дідженова?