У США пішов у відставку прокурор, який розслідував справи проти опонентів Трампа

Прокурор Міністерства юстиції США Джозеф Дідженова, який керував розслідуванням щодо попередніх справ проти президента Дональда Трампа та його політичних опонентів, подав у відставку.
Про це повідомляє Reuters.
Дідженова не пояснив причин свого рішення.
"Для мене було честю і привілеєм служити президенту та відомству", – сказав він.
Дідженова приєднався до Міністерства юстиції у квітні 2026. Розслідування мало встановити, чи був Трамп жертвою тривалої злочинної змови. У його межах вивчали, зокрема, висновок американської розвідки від 2017 року про спроби Росії вплинути на президентські вибори у США 2016 року на користь Трампа.
Також слідчі перевіряли розслідування колишнього спеціального прокурора Джека Сміта щодо зберігання Трампом секретних документів у маєтку Мар-а-Лаго та його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року.
Поки розслідування не призвело до висунення кримінальних обвинувачень. Слідчі допитували нинішніх і колишніх співробітників розвідки, а останніми тижнями намагалися отримати свідчення від співробітників ФБР, які брали участь в обшуку Мар-а-Лаго у 2022 році.
Що відомо про розлідування, яке проводив Дідженова?
- Дідженова – колишній прокурор США у Вашингтоні за президентства Рональда Рейгана. В останні роки він підтримував Трампа та повторював твердження президента про те, що розслідування щодо російського втручання було політично вмотивованою спробою завдати йому шкоди.
- Ця справа є частиною зусиль Міністерства юстиції щодо переслідування людей, яких Трамп вважає своїми противниками. Серед тих, хто опинився в центрі уваги, – колишній спецпрокурор Джек Сміт, ексдиректор ЦРУ Джон Бреннан та колишній директор ФБР Джеймс Комі.
- Деякі правники сумніваються, як окремі розслідування щодо Трампа, які стосувалися різних питань і проводилися в різний час, можна було б об'єднати в одну справу про злочинну змову.