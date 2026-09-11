Трамп заявив, що не шкодує про початок війни з Іраном

У США продовжують економічний тиск на Іран і не впевнені, що Тегеран зможе це витримати.

Президент США Дональд Трамп заявив, що не шкодує про рішення розпочати війну з Іраном. За його словами, якби йому довелося ухвалювати це рішення знову, він вчинив би так само.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю Fox News.

Ведуча Лора Інгрем зауважила, що без війни з Іраном президент міг би впевнено рухатися до перемоги на проміжних виборах. У відповідь голова Білого дому заявив, що ситуація могла б змінитися, якби Іран отримав ядерну зброю.

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"Припустімо, ми впевнено рухалися до перемоги, і раптом Іран отримує ядерну зброю. Вони б її використали", – сказав він.

Трамп додав, що в разі отримання ядерної зброї Іран міг би знищити Ізраїль та інші країни Близького Сходу, а також завдати ударів по американських містах.

Заяви президента прозвучали на тлі побоювань щодо затягування війни. За даними Wall Street Journal, високопосадовці Білого дому обговорювали з Трампом можливість того, що конфлікт з Іраном триватиме й після завершення його нинішнього президентського терміну.

Водночас Трамп продовжує стверджувати, що війна завершиться одразу після проміжних виборів, а ціни на нафту та газ знизяться.

США продовжують тиск на фінансову систему Ірану

Як пише CNBC, Вашингтон водночас продовжує обмежувати доступ Ірану до міжнародної фінансової системи.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація США вже запровадила санкції та закрила дубайські відділення другого за величиною банку Єгипту. За його словами, ця фінансова установа надала Ірану 1,8 млрд доларів.

Крім того, санкції запровадили проти найбільшого турецького банку, який, за словами голови Мінфіну США, переказував кошти Ірану. Назву установи він не уточнив.

Трамп зазначав, що не впевнений, чи зможе Іран витримати посилення економічного тиску.