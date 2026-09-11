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В аеропортах США скасовують деякі безпекові практики, запроваджені після терактів 11 вересня 2001 року

Експерти заспокоюють, що це наслідок поліпшення технологій, а не падіння стандартів.

В аеропортах США скасовують деякі безпекові практики, запроваджені після терактів 11 вересня 2001 року
Фото: EPA/UPG

Адміністрація безпеки перевезень Сполучених Штатів оголосила, що в 13 аеропортах країни розпочнеться активне тестування нових, менш жорстких правил перевірки та доступу пасажирів. Будуть скасовані деякі норми, які запровадили 25 років тому після терактів 11 вересня.

Як пише BBC, йдеться про можливість проносити на борт літака повну пляшку води, а також дозвіл людям без квитка проводжати пасажирів не лише до зони перевірки безпеки, але й безпосередньо до виходу на посадку.

Американська цивільна авіація зазнала радикальних змін щодо безпеки після того, як у вересні 2001 року терористи змогли захопити чотири літаки та спрямувати три з них у башти Всесвітнього торговельного центру і Пентагон. Чверть століття пішло на те, щоб деякі із запроваджених тоді правил визнали такими, що втратили актуальність.

В безпекових службах переконують, що йдеться не про зниження стандартів перевірок пасажирів, а про нові досягнення у технологіях, які роблять певні обмеження зайвими. Наприклад, дозвіл проводжати пасажирів до гейту супроводжується системою попередньої реєстрації, яка заздалегідь перевіряє людину на предмет того, чи може вона бути допущена у безпечну зону аеропорту. 

У США говорять, що нові правила повернуть для мандрівників та їхніх близьких ті моменти, які нагадують про часи до терактів 11 вересня, коли подорожі здавалися менш стресовими, а світ безпечнішим.   

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