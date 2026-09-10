До Генерального консульства України в Дюссельдорфі надійшла погроза про замінування

Після обшуку будівлі, вибухових пристроїв не виявили.

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До Генерального консульства України в Дюссельдорфі надійшла анонімна погроза про замінування будівлі.

Про це повідомили в пресслужбі українського МЗС.

На той час відвідувачів у будівлі вже не було. Співробітників Генконсульства було евакуйовано. Правоохоронці провели перевірку будівлі.

Як повідомляє німецьке видання Welt, генконсульство було оточене на великій території. Перевіряли не лише будівлю, але й околиці. Поліцейська операція тривала майже дві години.

В МЗС України заявили, що вибухових пристроїв не виявили. Генконсульство продовжує працювати у штатному режимі.