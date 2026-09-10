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Фільм «Камуфляж» Микити Гібаленка покажуть на кінофестивалі в Гамбурзі

Стрічка має на меті дослідити теми міграції та ідентичності.

CultHub
Фільм «Камуфляж» Микити Гібаленка покажуть на кінофестивалі в Гамбурзі
Кадр із фільму «Камуфляж» Микити Гібаленка
Фото: kalekone-film.com

На кінофестивалі в Гамбурзі, що триватиме з 24 вересня до 3 жовтня, покажуть ігровий дебютний повнометр «Камуфляж» режисера Микити Гібаленка у секції Große Freiheit (Велика свобода). Про це йдеться на сайті фестивалю.

За описом, в основу історії ліг власний досвід Гібаленка. У центрі сюжету – 22-річний Віталій, який у 2021-му залишає свою матір Тетяну та улюблену сестру Євгенію в Україні. Герой мріє про нове життя студента в Мюнхені. Спочатку йому важко знайти там своє місце, однак згодом він долучається до студентської театральної групи. Утім після повномасштабного російського вторгнення в Україну, Віталій стикається з двома жорсткими реаліями – політичною ситуацією у світі та власними сімейними конфліктами. Розриваючись між ними, він шукає відповідь на запитання, де його місце насправді. Фільм має на меті дослідити теми міграції та ідентичності. 

До акторського складу увійшли Артур Алієв, Єлизавета Цілик, Анна Яремчук-Бобало Андрій Кудін, Аліна Данько та Клара Ланґе.

Виробництво фільму здійснила німецька компанія «kalekone film».

На фестивалі в Гамбурзі покази фільму відбудуться 30 вересня у Metropolis та 3 жовтня у Hansa Filmstudio.

Про Микиту Гібаленка:

  • у 2013-му році переїхав до Мюнхена, де закінчив інженерне навчання;
  • у 2019-му році почав вивчати режисуру в Hochschule für Fernsehen und Film (Мюнхенський університет телебачення і кіно);
  • у 2023-му році короткометр Гібаленка «Я бачу їхній розквіт» номінували на Німецьку премію короткометражного кіно, яку вручає Міністр культури і медіа Німеччини.

Про FilmFest Hamburg:

  • щорічний фестиваль, започаткований у 1992-му році, який нині відвідує близько 60 тисяч осіб;
  • з 2018 року в рамках секції Große Freiheit вручають премію Hamburg Producers Award für Deutsches Kino (Гамбурзьких продюсерів за німецьке кіно).

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