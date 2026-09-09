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У Кракові відбудеться літературна зустріч із поеткою Любовʼю Якимчук

Поетка розповість про власну творчість, літературне життя в Україна та нову збірку, над якою працює нині.

CultHub
У Кракові відбудеться літературна зустріч із поеткою Любовʼю Якимчук
Анонс зустрічі з Любовʼю Якимчук у Палаці Потоцьких у Кракові
Фото: facebook.com/Decjusz

23 вересня о 18:00 у Палаці Потоцьких в Кракові відбудеться авторська зустріч «Ружі і ружжя» з українською поеткою Любовʼю Якимчук. Про це йдеться в анонсі події.

«Ружі і ружжя» – назва поетичної збірки Якимчук, над якою вона нині працює в рамках стипендії «Homines Urbani» у Віллі Деціуша в Кракові. Про неї, свою творчість та літературне життя в Україні Якимчук розповість під час зустрічі під модеруванням українського поета, видавця, музиканта та громадського діяча Юрія Завадського.

«Любов Якимчук – одна з найвідоміших сучасних українських поетес, а її книга «Morele Donbasu» («Абрикоси Донбасу», 2015) безсумнівно є однією з найважливіших українських книг останніх десятиліть», – йдеться в анонсі події.

Захід організовує Інститут культури Вілла Деціуша за фінансування Міністера жкультури та національної спадщини Польщі з Фонду розвитку культури.

Про Любов Якимчук:

  • українська письменниця, поетка та журналістка;
  • відома збіркою «Абрикоси Донбасу», яка ввійшла до в рейтинг «10 найкращих українських книг про АТО» за версією українського «Forbes» і була перекладена англійською, французькою, шведською, польською та естонською мовами;
  • лавреатка низки премій, зокрема Словʼянської поетичної премії (2013);
  • у 2022-му році Якимчук виконала вірш «Молитва» зі збірки «Абрикоси Донбасу» на церемонії вручення премії «Греммі» під час виступу Джона Ледженда;
  • у 2025-му році взяла участь у Poetry International Rotterdam, де декламувала вірш «У мене до тебе криза».

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