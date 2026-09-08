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Дронь, Шувалова, Українець та Пасічник: на Книжковому ярмарку в Ґетеборзі проведуть розмови з українськими діячами

Говоритимуть про українську літературу, війну, історію, Тараса Шевченка та Лесю Українку.

Дронь, Шувалова, Українець та Пасічник: на Книжковому ярмарку в Ґетеборзі проведуть розмови з українськими діячами
Анонс заходів Книжкового ярмарку в Ґетеборзі
Фото: goteborg-bookfair.com

На щорічному Книжковому ярмарку в Ґетеборзі (Швеція), що триватиме з 24 до 27 вересня, відбудуться три семінари за участі українських письменників Артура Дроня, Остапа Українця, поетки Ірини Шувалової та українсько-шведської піаністки й засновниці Українського інституту у Швеції Наталії Пасічник. Про це йдеться в програмі ярмарку.

24 вересня у розмові «Ukraine, the war, and poetry» (Україна, війна та поезія) Дронь та Шувалова обговорять українську літературу, а також поточну ситуацію, майбутнє України за модерування поетки та журналістки Сесілії Ганссон.

Захід буде організовано у співпраці Українського інституту у Швеції та видавництва Ellerströms Förlag.

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25 вересня у дискусії «Imperial culture and identity machinations» (Імперська культура та махінації з ідентичністю) Українець, Пасічник та шведський політолог Фредрік Сегерфельт говоритимуть про нові книги, які досліджують історичні закономірності. 

«Імперська влада здійснюється не лише через армії та кордони, а й через контроль над культурою та ідентичністю. Протягом століть це було повторюваною рисою російської імперіалістичної політики – це гра, в якій національним культурам час від часу дозволяється процвітати, щоб пізніше їх придушувати. У 1920-х роках з'явилося нове покоління українських письменників, художників та інтелектуалів, яких згодом репресували в рамках так званого «Розстріляного Відродження»», – йдеться в описі події.

Модеруватиме зустріч керівник програми з міжнародної ринкової економіки шведського аналітичного центру Timbro та автор низки книг Рутгер Браттстрем.

26 вересня під час розмови «Literary giants of Ukraine: Shevchenko and Ukrainka» (Літературні гіганти України: Шевченко та Українка) Українець, Браттстрем, письменник і перекладач Нільс Гокансон та письменниця і літературна критикиня Ева Стрем говоритимуть про культурну українську спадщину та важливість боротьби за мовну ідентичність під модеруванням журналіста Сванте Вейлера.

Обидві події буде організовано у співпраці Українського інституту у Швеції та Timbro.

Усі зустрічі відбудуться англійською мовою. 

Про Книжковий ярмарок у Ґетеборзі:

  • щорічний книжковий захід країн Скандинавії;
  • започаткований у 1985 році як конференція для бібліотекарів;
  • нині щороку збирає близько 85 000 відвідувачів.
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