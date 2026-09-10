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Уряд розширив повноваження Держкіно

Оновлене положення визначає Держкіно центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Уряд розширив повноваження Держкіно
Фото: Суспільне

Кабінет міністрів визначив Державне агентство з питань кіно центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури.

Постанова закріплює за агентством нові юридичні інструменти для реалізації державної політики у сфері кіно, а також розширює його повноваження щодо роботи з національними фільмами та міжнародного представництва України.

"Надання Держкіно спеціального статусу чітко визначає його роль і повноваження у системі державної підтримки кінематографії. Це важливо для прозорої роботи з національними фільмами, ефективної діяльності експертних комісій та повноцінного представлення України в міжнародних інституціях. Ми приводимо нормативну базу у відповідність до законодавства та створюємо зрозумілі правила роботи для всієї кіноіндустрії", - зазначила міністерка культури Тетяна Бережна. 

Документ закріплює за Держкіно повноваження щодо організації роботи експертних комісій при Раді з державної підтримки кінематографії, проведення процедури клопотань про надання або позбавлення статусу національного фільму та ведення Державного реєстру національних фільмів. 

Окремий блок повноважень стосується міжнародного співробітництва. Держкіно виконуватиме функції секретаріату національних представників при міжнародних організаціях та координуватиме діяльність представників України у Раді управління Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("Eurimages").

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