Вистава «Макбет» Уривського відкриє театральний фестиваль Словаччини

25 вересня в Театрі Андрія Баґара (Нітра, Словаччина), у межах відкриття ювілейного 35-го Міжнародного театрального фестивалю Divadelná Nitra, відбудеться показ вистави «Макбет» за мотивами трагедії Вільяма Шекспіра у постановці Івана Уривського, створеної Національним академічним драматичним театром ім. Івана Франка.

Про це повідомляє Український інститут, який організовує цей показ у співпраці із фестивалем Divadelná Nitra.

«Макбет» Івана Уривського — сучасне прочитання однієї з найвідоміших трагедій світової драматургії. У центрі вистави — тема влади, її руйнівного впливу на людину, маніпуляції та відповідальності за власний вибір.

Після вистави в Театрі Андрія Баґара відбудеться прийом, організований Посольством України в Словацькій Республіці. Прийом продовжить серію культурних заходів з нагоди 35-ї річниці відновлення Незалежності України.

Також в рамках фестивалю відбудеться дискусійна панель за участі авторів і творців вистави. Під час дискусії глядачі та представники професійної театральної спільноти матимуть можливість поговорити про режисерське бачення «Макбета», особливості роботи з класичним текстом, сценічну мову вистави та контекст її створення в сучасній Україні.

Міжнародний театральний фестиваль Divadelná Nitra протягом 35 років є ключовою культурною подією Словаччини. Програма фестивалю зосереджена на актуальних сценічних практиках, соціально й політично чутливих темах, а також на діалозі між театром і громадянським суспільством. Окрім показів вистав, фестиваль включає дискусії, лекції, професійні зустрічі та освітні формати для митців і критиків.