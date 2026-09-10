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Японія вимагає переглянути нову карту світу через те, що Курильські острови зображені тим самим кольором, що й Росія

Країна вже подала протест з вимогою виправити зображення.

Японія вимагає переглянути нову карту світу через те, що Курильські острови зображені тим самим кольором, що й Росія
Фото: wikimedia.org

Японія хоче змінити нову карту світу ООН через "хибне уявлення" про те, що Курильські острови перебувають під владою Росії.

Про це пише The Guardian.

Генеральна Асамблея ООН проголосувала за прийняття нової карти, яка збільшує африканський континент, водночас зменшуючи Північну Америку та Європу, що викликало осуд з боку США.

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Японія була серед 164 членів ООН, які підтримали резолюцію, але тепер висловила незгоду з нею, оскільки в ній Курили, відомі в Японії як Північні території, зображені тим самим кольором, що й Росія.

Україна утрималася під час голосування в ООН щодо карти, оскільки вона показала окупований Крим іншим кольором, ніж решта країни. Утрималося ще п'ять країн.

Речник уряду Японії Мінору Кіхара заявив, що нова карта, відома як картографічна проєкція «Рівна Земля», «містить зображення, яке суперечить позиції уряду Японії" та заявив, що країна вже подала протест оператору сайту з картами через дипломатичні канали, з вимогою виправити зображення.

ООН заявила, що нова карта має на меті представити «більш точне відображення» континентальних суш, ніж це було в традиційних проєкціях.

  • Раніше, Японія оголосила протест через відвідуванням Путіним Курильського острова. Глава Кремля вперше приїхав на Ітуруп. 
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