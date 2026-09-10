Трамп заявив, що американці отримають по $5000, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному повнолітньому громадянину США по $5000, якщо республіканці збережуть контроль над Палатою представників і Сенатом на проміжних виборах.
Про це він заявив під час майже двогодинного виступу на республіканській конвенції, присвяченій проміжним виборам, у Далласі, пише The Guardian.
У своїй промові президент атакував демократів, називаючи їх «радикалами», а також захищав свою непопулярну війну з Іраном.
Ця екстравагантна пропозиція, реалізація якої коштувала б понад $1 трлн, одразу викликала етичні питання.
«Якщо республіканці переможуть, ви переможете разом із нами й отримаєте $5000», – заявив Трамп під час майже двогодинної промови.
Він також закликав виборців «удавати, що я є у виборчому бюлетені», хоча через його історично низьку популярність багато вразливих кандидатів-республіканців вирішили взагалі не брати участі в цьому заході.
Хоча американськ ий лідер стверджував, що зала під час виступу переповнена, журналісти помітили багато вільних місць.
- Трамп виступав перед республіканськими делегатами на першому в історії партії з'їзді, організованому перед проміжними, а не президентськими виборами.