Трамп заявив, що американці отримають по $5000, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах

Це обійдеться Штатам у понад 1 трильйон доларів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному повнолітньому громадянину США по $5000, якщо республіканці збережуть контроль над Палатою представників і Сенатом на проміжних виборах.

Про це він заявив під час майже двогодинного виступу на республіканській конвенції, присвяченій проміжним виборам, у Далласі, пише The Guardian.

У своїй промові президент атакував демократів, називаючи їх «радикалами», а також захищав свою непопулярну війну з Іраном.

Реклама

Ця екстравагантна пропозиція, реалізація якої коштувала б понад $1 трлн, одразу викликала етичні питання.

«Якщо республіканці переможуть, ви переможете разом із нами й отримаєте $5000», – заявив Трамп під час майже двогодинної промови.

Він також закликав виборців «удавати, що я є у виборчому бюлетені», хоча через його історично низьку популярність багато вразливих кандидатів-республіканців вирішили взагалі не брати участі в цьому заході.

Хоча американськ ий лідер стверджував, що зала під час виступу переповнена, журналісти помітили багато вільних місць.