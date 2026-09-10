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Трамп заявив, що американці отримають по $5000, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах

Це обійдеться Штатам у понад 1 трильйон доларів. 

Трамп заявив, що американці отримають по $5000, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пообіцяв виплатити кожному повнолітньому громадянину США по $5000, якщо республіканці збережуть контроль над Палатою представників і Сенатом на проміжних виборах. 

Про це він заявив під час майже двогодинного виступу на республіканській конвенції, присвяченій проміжним виборам, у Далласі, пише The Guardian

У своїй промові президент атакував демократів, називаючи їх «радикалами», а також захищав свою непопулярну війну з Іраном.

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Ця екстравагантна пропозиція, реалізація якої коштувала б понад $1 трлн, одразу викликала етичні питання. 

«Якщо республіканці переможуть, ви переможете разом із нами й отримаєте $5000», – заявив Трамп під час майже двогодинної промови. 

Він також закликав виборців «удавати, що я є у виборчому бюлетені», хоча через його історично низьку популярність багато вразливих кандидатів-республіканців вирішили взагалі не брати участі в цьому заході.

Хоча американськ ий лідер стверджував, що зала під час виступу переповнена, журналісти помітили багато вільних місць. 

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