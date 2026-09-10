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Трамп пообіцяв американцям пекло, якщо республіканці програють вибори

Розпочався перший в історії з'їзд партії перед проміжними виборами.

Трамп пообіцяв американцям пекло, якщо республіканці програють вибори
Трамп на з'їзді Республіканської партії
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп виступив перед республіканськими делегатами на першому в історії партії з'їзді, організованому перед проміжними, а не президентськими виборами.

Як пише BBC, на заході у Далласі глава держави назвав майбутнє волевиявлення найважливішими проміжними виборами в історії і закликав своїх прихильників "голосувати так, наче моє ім'я є у бюлетені".

Трамп назвав "трагедією" сценарій переходу більшості у Конгресі до "радикальних лівих демократів, які знову влаштують вам пекло, як два роки тому, коли США були об'єктом насмішки". Президент застеріг, що перемога демократів призведе до "втрати кордону, втрати податкових послаблень, втрати безпеки".

Господар Білого дому назвав свої два роки на посаді "найуспішнішим президентством в історії" та закликав змінити тенденцію, відповідно до якої президентська партія зазвичай втрачає місця у Конгресі під час проміжних виборів.

Трамп також пообіцяв особисто побувати на мітингах в усіх "штатах, що коливаються", де боротьба за сенаторські портфелі буде особливо напруженою. 

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