У Росії вночі лунали вибухи в районі порту Махачкали

У ніч на 10 вересня у російській Махачкалі лунали вибухи в районі порту.

Як пише Astra, це єдиний незамерзаючий глибоководний російський порт на Каспії. Він працює цілий рік та обслуговує як наливні, так і сухі вантажі. 1 вересня повідомлялося, що було поставлено історичний рекорд із зерна: перевалено понад 2,9 млн тонн за 8 місяців. Наливних вантажів перевалено близько 1,83 млн тонн.

У суховантажній гавані розташований перевантажувальний комплекс, причали для генеральних, навантажувальних вантажів та контейнерів, залізничний та автопоромний термінал, зерновий термінал. На шести причалах загальною довжиною понад 900 метрів можна одночасно обслуговувати шість суден. У морському торговому порту працює свій транспортний флот.

Фото: Astra Імовірна атака на порт у Махачкалі

Влада Дагестану підтвердила пожежу в порту Махачкали та в Аварському музично-драматичному театрі після імовірної атаки БПЛА.

За даними Міноборони РФ, за ніч збили 448 безпілотників збили над територіями Астраханської, Білгородської, Брянської, Волгоградської, Орловської, Воронезької областей, Республіки Дагестан, Республіки Калмикія, окупованого Криму, Краснодарського краю та над акваторіями Каспійського та Чорного морів.