З 11 вересня країна закриє повітряний простір для всіх цивільних та військових літаків, зареєстрованих в ОАЕ.

Алжир раптово розірвав дипломатичні відносини з Об’єднаними Арабськими Еміратами, посилаючись на серію «провокаційних або ворожих» дій з боку Абу-Дабі.

Про це пише Reuters.

В ОАЕ сподіваються, що таке рішення буде тимчасовим. В МЗС зазначили, що Абу-Дабі залишається відданим збереженню зв'язків між народами двох країн та спільних інтересів.

Реклама

Міністерство закордонних справ Алжиру заявило, що дії ОАЕ досягли точки, коли їх більше не можна вважати прийнятними чи терпимими, і що вони «вичерпали всі засоби для збереження двосторонніх відносин».

Алжир з 11 вересня закриє свій повітряний простір для всіх цивільних та військових літаків, зареєстрованих в ОАЕ. Комерційні рейси ОАЕ до та з Алжиру будуть звільнені від заборони до кінця 2026 року, коли закінчується термін дії чинного контракту.

Посла ОАЕ викликали до Міністерства закордонних справ Алжиру, повідомили про рішення та дали 48 годин на його виконання.

Як пише видання, країни зайняли різні позиції з кількох регіональних питань. Алжир виступає проти нормалізації відносин з Ізраїлем, тоді як ОАЕ та регіональний суперник Алжиру Марокко встановили дипломатичні зв'язки з Ізраїлем.Ці дві країни також перебувають на протилежних сторонах багаторічної суперечки щодо Західної Сахари . ОАЕ підтримують претензії Марокко на суверенітет над територією, де у нього є консульство, тоді як Алжир підтримує Фронт Полісаріо, який прагне незалежності Західної Сахари.