Спілкування з політиком не покажуть по телебаченню, а викладуть на YouTube.

Американський телеведучий Джиммі Кіммел, відомий рішучою антитрампівською позицією та низкою скандалів щодо цензури його вечірнього шоу з боку республіканської влади, повідомив про скасування трансляції інтерв'ю з кандидатом у сенатори від штату Техас Джеймсом Таларіко під тиском погроз.

Як пише Associated Press, Федеральна комісія з комунікацій фактично заборонила показувати в етері спілкування з політиком-демократом, який має шанси перемоги республіканського висуванця на проміжних виборах у штаті, який традиційно є прихильним до партії чинного президента.

За словами Кіммела, за понад 20 років його телевізійної діяльності не виникало ситуації, коли б йому забороняли транслювати інтерв'ю з кандидатами на виборах. Ведучий стверджує, що чиновники "погрожували йому, погрожували програмі, погрожували кабельній мережі, партнерам та локальним станціям".

Комісія нібито вважає інтерв'ю порушенням припису щодо рівного надання етерного часу усім кандидатам. Проте раніше, до другого президентства Трампа, це правило ніколи не поширювали на розважальні вечірні шоу.