Підприємство виготовляє азотну кислоту, необхідну для виробництва пороху та вибухівки.

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У російських Березниках, що у Пермському краю, зазнав атаки хімічний комбінат "Азот" – філіал компанії "Уралхім". Над територією підприємства піднімається дим, а технологічний процес повністю зупинено через вибухи.

Про це повідомляє ASTRA за результатами аналізу відео очевидців.

За словами працівників комбінату, на об'єкті пролунала серія вибухів. Перед цим у Березниках кілька годин поспіль працювали сирени повітряної тривоги, а моніторингові канали фіксували рух безпілотників у небі над Пермським краєм.

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