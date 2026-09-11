У російських Березниках, що у Пермському краю, зазнав атаки хімічний комбінат "Азот" – філіал компанії "Уралхім". Над територією підприємства піднімається дим, а технологічний процес повністю зупинено через вибухи.
Про це повідомляє ASTRA за результатами аналізу відео очевидців.
За словами працівників комбінату, на об'єкті пролунала серія вибухів. Перед цим у Березниках кілька годин поспіль працювали сирени повітряної тривоги, а моніторингові канали фіксували рух безпілотників у небі над Пермським краєм.
Міноборони РФ відзвітувало про нібито збиття БПЛА, однак із п'ятої ранку за московським часом в обласному аеропорту ввели тимчасові обмеження на виліт та приліт суден.
- Хімкомбінат "Азот" налічує близько 2,5 тисяч працівників і виготовляє аміак, аміачну та калієву селітру, карбамід і нітрит-нітратні солі.
- Головна цінність об'єкта для російської армії – виробництво азотної кислоти. Вона є критично важливою сировиною для підприємств військово-промислового комплексу РФ, які спеціалізуються на виготовленні пороху та вибухових речовин
- Це вже не перший випадок ураження цього об'єкта – раніше філіал "Уралхіму" в Березниках зазнавав атаки у жовтні 2025 року.