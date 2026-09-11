ГУР МО України встановило 17 танкерів та капітанів — громадян РФ, КНР та Індії, задіяних у постачанні Росії понад 562 тис. тонн бензину й дизельного пального протягом липня–вересня 2026 року.

Як розповіли у розвідці, основними «воротами» для надходження пального з Індії через перевалку в Єгипті, Туреччині, Марокко, Південній Кореї є Вітіно/ Кандалакша, Мурманськ, Висоцьк, Санкт-петербург, Находка та Владивосток.

SINO FAITH (ІМО 9375575, під прапором Панами) під керівництвом капітана громадянина Китаю Gong Yanjun, у липні доставив майже 32 тис. тонн бензину з марокканського порту Tanger Med до порту Мурманськ.

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AURORA (ІМО 9258351, під прапором Сан-Томе і Принсіпі) під керівництвом капітана-китайця He Qingshan, у липні доставила понад 30 тис. тонн бензину з Марокко (Tanger Med) до порту Висоцьк.

TULU (ІМО 9313462, під прапором Барбадосу) під керівництвом капітана-громадянина Індії Sarbjit Singh, у серпні доставив майже 37 тис. тонн бензину з порту Tanger Med до порту Висоцьк.

До імпорту бензину з Марокко, зокрема танкером TULU, були залучені російська компанія АО «Морское агентство “Новоторик”» (ИНН 2304031438), що входить до мережі компаній підсанкційного російського ПАО «Лукойл», а також компанії Horizon Tangiers Terminals SA та Kairo International Limited.

Танкер IVY PEARL (IMO 9252448) під керівництвом капітана Kang Huiye наприкінці серпня доставив майже 32 тис. тонн бензину з Марокко (Tanger Med) до порту в Санкт-петербурзі.

DERIN (IMO 9290646, під прапором Барбадосу) наприкінці серпня доставив 31 тис. тонн палива з марокканського порту Tanger Med до порту Санкт-петербург.

До обслуговування цієї поставки була залучена російська компанія ООО «Глобал Марин Эйдженси» (ИНН 7801749027), інкорпорована 14 квітня 2026 року.

WENDRIX (ІМО 9299886, прапор Екваторіальної Гвінеї, під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, України, Канади) на початку вересня 2026 року здійснив захід до порту Висоцьк для розвантаження понад 29 тис. тонн бензину, доставленого з турецького порту Mersin. До постачання цього вантажу була залучена російська компанія ООО «Компания “Пелагус”».

У серпні 2026 року танкер CHONGCHON (ІМО 9294123, прапор Екваторіальної Гвінеї, санкції ЄС, Швейцарії, України, Великої Британії та Канади) під керівництвом капітана Varudkar Vijay Vinayakrao, громадянина Індії, який перебуває під санкціями України, доставив понад 30 тис. тонн бензину з порту Yeosu до порту у Владивостоці.

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PEGAS (IMO 9163776) під керівництвом капітанів-росіян Баканова Романа Владіміровіча та Димова Євгєнія Анатольєвіча, у серпні 2026 року доставив майже 22 тис. тонн дизельного палива з порту Ulsan до порту Находка.

У подальшому цей вантаж був доправлений танкером PEGAS до Магадану та Владивостока.

ARAM KHACHATURIAN (ІМО 9163752) під керівництвом капітанів-росіян Можаєва Владіміра Міхойловіча та Ганієва Умєда Хабібулаєвіча, у липні–серпні 2026 року доставив три партії дизельного палива загальним обсягом понад 35 тис. тонн з порту Ulsan до порту Находка. Крім того, на початку серпня 2026 року ARAM KHACHATURIAN доставив з порту Ulsan до порту Находка пробну партію авіаційного палива JET A-1.

Ймовірно, цю партію доставили до Росії для проведення лабораторних досліджень, тестування зразків та вивчення можливості сертифікації за російськими стандартами РТ або ТС-1.

У ланцюгу постачання до РФ дизельного палива та зразків авіаційного палива JET A-1 танкерами ARAM KHACHATURIAN та PEGAS були задіяні приватна гонконгська компанія Golden Centre Trading Limited (номер CR: 2486074, номер BRN: 67258688), а також російські компанії ООО «Турэй» (ИНН 2540273648) та ООО «Морской Бриз» (ИНН 2508126864).

LAYLA (ІМО 9306809, прапор Камеруну, санкції ЄС, Швейцарії, України, Великої Британії та Канади) під керівництвом капітана Wu Yongjian, громадянина КНР, наприкінці липня та в середині серпня 2026 року загалом доставила понад 57 тис. тонн дизельного палива з порту Ulsan до Владивостока. Цей стратегічний вантаж замовив російський нафтогазовидобувний холдинг АО «Независимая нефтегазовая компания» (ИНН 7704233903, під санкціями України), який постачає паливо ООО “ТЗК-АЭРО” (ИНН 2724152185) на мільярдні суми.

Своєю чергою, ООО «ҐТЗК-АЭРО» на підставі державних контрактів забезпечує потреби збройних сил, фсб та інших військових формувань РФ.

Компанія Caliph Energy Trading FZE (ОАЕ) та російська компанія ООО «Транс Марин» також були залучені до постачання дизельного палива до Росії.

ZALIV ANIVA (ІМО 8802806, прапор РФ) під керівництвом капітана-росіянина Новікова Васілія Алєксєєвіча, у серпні 2026 року доставив майже 3 тис. тонн дизельного палива з порту Kunsan (Gunsan) до Владивостока.

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У постачанні цієї партії дизельного палива брали участь російські компанії ООО «Имтрейд» (ИНН 2543013630), ООО «Парус» (ИНН 2537135341), АО «ДНИИМФ» (ИНН 2536017088), а також іноземна компанія Ivory Management Company Limited.

Відомо, що ООО «Имтрейд» у межах російської системи державних закупівель є постачальником для російських державних бюджетних установ — ФГБНУ «ВНИРО» (ИНН 7708245723) та ФГБУ «Морспасслужба» (ИНН 7707274249).

Ці установи активно співпрацюють із секретними підрозділами міністерства оборони РФ, які відповідають за ядерно-технічне забезпечення, безпеку та експлуатацію ядерного арсеналу держави-агресора, а також за глибоководні дослідження, розвідувальну діяльність глобальної підводної інфраструктури, планування глибоководних диверсій та розвідувальних місій в інтересах Росії.

АО «ДНИИМФ» афілійоване з ФАУ «Российский морской регистр судоходства», урядом РФ в особі Мінтрансу.

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Основні замовники послуг АО «ДНИИМФ» — російські державні відомства, великі транспортно-логістичні компанії та підприємства морської галузі держави-агресора.

Наприкінці серпня 2026 року танкер BONIFACY (ІМО 9284726, прапор Камеруну, санкції Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Канади, Австралії та України) доставив з Єгипту, району Port Said, майже 30 тис. тонн палива до порту Висоцьк — на нафтоналивний термінал, що належить підсанкційному ПАО «Лукойл».

На початку вересня до порту Владивосток танкер ANTEY (IMO 9353137, прапор Палау) доставив майже 14 тис. тонн продукту, необхідного для підвищення октанового числа бензину, з китайського порту Huinzhou.

У серпні 2026 року морський порт Вітіно прийняв понад 194 тис. тонн бензину з Індії, Туреччини та Марокко. Пальне доставили танкери російського тіньового флоту:

GARNET (IMO 9577094, санкції ЄС, Швейцарії, США, Канади, Великої Британії та України) під прапором Оману;

(IMO 9577094, санкції ЄС, Швейцарії, США, Канади, Великої Британії та України) під прапором Оману; MANTA (IMO 9424651, санкції ЄС, Швейцарії, Великої Британії, України та Канади) під прапором Сьєрра-Леоне;

(IMO 9424651, санкції ЄС, Швейцарії, Великої Британії, України та Канади) під прапором Сьєрра-Леоне; TALISMAN (IMO 9292060, санкції США, ЄС, Швейцарії, Великої Британії, України та Канади) під прапором РФ;

(IMO 9292060, санкції США, ЄС, Швейцарії, Великої Британії, України та Канади) під прапором РФ; BEAST (ІМО 9290921, санкції Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Канади, Австралії та України) під прапором Сьєрра-Леоне;

(ІМО 9290921, санкції Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Канади, Австралії та України) під прапором Сьєрра-Леоне; CHEM NIKOLAS (ІМО 9374416) під прапором Ліберії.

Порт Вітіно у вересні 2024 року російський уряд включив до кордонів порту Кандалакша та заборонив заходити іноземним і атомним суднам. Попри офіційну заборону, порт передусім приймає судна під іноземними прапорами зі стратегічним для РФ вантажем — паливом.

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GARNET під керівництвом капітана-росіянинаПпосмітного Ніколая Борісовіча, який перебуває під санкціями України, на початку серпня цього року доставив до вітіно понад 57 тис. тонн бензину Вадінарського НПЗ Nayara Energy, 49,13% якого контролюється російським підсанкційним ПАО НК «Роснефть».

GARNET прийняв цей стратегічний вантаж у районі Damietta поблизу Єгипту через операцію борт-у-борт (ship-to-ship) з тіньового танкера AGNI (IMO 9314167, санкції Великої Британії, Канади, ЄС, Швейцарії, України та Австралії).

Після викриття сірих схем імпорту палива з Індії AGNI змінив не лише назву на CYCLONE та прапор на РФ, а й продовжує доставляти бензин із Вадінарського НПЗ Nayara Energy до перевантажувального району поблизу Єгипту.

У середині серпня 2026 року російський тіньовий танкер MANTA під керівництвом капітана-росіянина Облядрука Вячєслава, доставив майже 37 тис. тонн бензину з турецького порту Mersin до Вітіно.

До імпорту бензину цим танкером була залучена російська компанія ООО МА «Инфлот»(м. Мурманск).

TALISMAN під керівництвом капітана-росіянина Тулупнікова Вячеслава Алєксандровіча, який перебуває під санкціями України, 21 серпня 2026 року доставив до Вітіно майже 36,6 тис. тонн бензину Вадінарського НПЗ Nayara Energy.

ГУР встановило, що 28–29 липня 2026 року TALISMAN прийняв вантаж бензину в районі Damietta поблизу Єгипту через операцію борт-у-борт (ship-to-ship) з танкера PHOTON (IMO 9333424), який ходить під прапором Камеруну та перебуває під санкціями Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Канади, Нової Зеландії, України та Австралії.

Своєю чергою, PHOTON був завантажений бензином Вадінарського НПЗ 12 липня 2026 року.

GARNET, TALISMAN та PHOTON належать до флоту російського підсанкційного ПАО «Совкомфлот» — найбільшої державної судноплавної компанії в Росії, яка займається обслуговуванням і забезпеченням морського видобутку вуглеводнів, транспортуванням російської нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу. Основними фрахтувальниками її суден є найбільші нафтогазові компанії та трейдери Росії.

BEAST (ІМО 9290921, прапор Сьєрра-Леоне, санкції Великої Британії, ЄС, Швейцарії, Канади, Австралії та України) наприкінці серпня вивантажив у Вітіно майже 37 тис. тонн бензину Вадінарського НПЗ Nayara Energy, отриманого через операцію борт-у-борт поблизу Damietta/Port Said у Єгипті.

Танкер CHEM NICHOLAS (IMO 9374416) наприкінці серпня доставив до Вітіно майже 27 тис. тонн бензину. За наявною інформацією, цей вантаж був отриманий у районі поблизу Ceuta з танкера ZAPHIRA (ІМО 9587831) через операцію борт-у-борт. ZAPHIRA завантажувався паливом у турецькому порту Mersin.

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Танкерами тіньового флоту, які доставляють паливо до порту Вітіно, опікується російська компанія ООО «Альтопрае Марин» (ИНН 4707044835), інкорпорована у м. Кінгісепп та афілійована з топменеджерами підсанкційного олігарха та друга Путіна — Геннадія Тімченка. Засновником і директором цієї російської компанії є Гордєєв Алєксандр Ніколаєвіч. Гордєєв працював у керівництві компаній групи Gunvor Тімченка, а також був членом ради директорів «Роснефтьбункер» разом із зятем Тімченка — ексміністром транспорту РФ Глєбом Франком, керівниками інших компаній мільярдера та Віктором Якуніним — співробітником Gunvor і сином Владіміра Якуніна, друга Путіна по кґб, колишнього голови ОАО «РЖД».

Відомо, що серед клієнтів ООО «Альтопрае Марин» (ИНН 4707044835) у 2024 році був гонконзький нафтотрейдер Blackford Corporation, який займався торгівлею нафтою підсанкційного ПАО «Сургутнєфтєгаз».

Зв’язки російського олігарха Тімченка з нафтовою компанією ПАО «Сургутнєфтєгаз» мають давню історію та є одним із найбільш закритих, але ключових елементів формування його капіталу. Вони базуються на багаторічному експорті нафтопродуктів ПАО «Сургутнефтегаз», контролі над трейдинговими компаніями та давній особистій близькості до Путіна.

У м. Новоросійск зареєстрована однойменна компанія ООО «Альтопрае Марин» (ИНН 2315996396). Нею володіє та керує ще один колишній менеджер Тімченка — Міхаіл Касаткін. З 2009 року до кінця 2013-го він працював у російських філіях компаній групи Gunvor Тімченка, які займалися логістикою та перевалкою нафти в російських портах.

ООО «Альтопрае Марин» (ИНН 2315996396) широко залучена до обслуговування мережі танкерів російського тіньового флоту. Зокрема, це стосується танкера EVENTIN (ІМО 9308065), що належить до судноплавної імперії підсанкційного іранського нафтового магната та основного постачальника зброї в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхані, а також танкера CORDELIA MOON (діюча назва WALRUS, ІМО 9297888), відомого через інцидент наприкінці 2024 року, коли через поломку судна було перекрито протоку Босфор в обидві сторони.

На тлі внутрішньої паливної кризи РФ нарощує обсяги імпорту нафтопродуктів, адаптуючись до складних і дороговартісних логістичних ланцюгів.