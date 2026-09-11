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Зеленський: вступ України до НАТО — гарантія безпеки не тільки для Києва, а й для Європи

Членство України в НАТО відповідає й інтересам самих США.

Зеленський: вступ України до НАТО — гарантія безпеки не тільки для Києва, а й для Європи
Президент України Володимир Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі (Туреччина), 7 липня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Членство в НАТО є не лише гарантією безпеки для України, а й одним із можливих шляхів виходу з війни, заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-дискусії на конференції YES, пише LB.ua.

«НАТО — це не тільки гарантія безпеки для України, це ще й вихід із цієї ситуації», — сказав Зеленський, уточнивши, що йдеться про вихід із ситуації затяжної війни.

За словами президента, попри це «українська армія — це найголовніша гарантія безпеки для України». Водночас, зазначив він, вступ Києва до Альянсу посилив би й Європу: «Такої армії сильної в Європі немає».

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Зеленський додав, що членство України в НАТО відповідає й інтересам самих США, оскільки Україна ділиться з партнерами бойовим досвідом і технологіями, а також підсилює інші країни Альянсу.

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Президент звернув увагу на невизначеність щодо майбутньої присутності США в Європі. «Чи буде Америка збільшувати свою присутність в Європі через такі загрози, як Росія, або буде зменшувати?» — запитав він, зазначивши: «Збільшення присутності Америки в Європі ми поки що не бачимо».

Зеленський також розповів про позицію Росії щодо гарантій безпеки для України. За його словами, у відповідь на пропозиції США й Європи щодо гарантій для Києва Москва запитує: «Якщо Україна отримає гарантії безпеки, що отримаємо ми?». На думку президента, це свідчить про те, що Росія вже не відчуває себе настільки сильною, наскільки їй здавалося на початку війни.

Він додав, що вступ України до НАТО фактично означав би для Росії гарантію того, що Київ не намагатиметься повернути окуповані території військовим шляхом, а лише дипломатичним. «Питання НАТО і питання ЄС може бути одним із виходів із цієї страшної війни», — підсумував Зеленський.

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