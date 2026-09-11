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Україна та Австрія домовилися розробити дорожню карту для реалізації проєктів відновлення

Документ має визначити конкретні проєкти, партнерів, необхідні ресурси та терміни їх реалізації.

Україна та Австрія домовилися розробити дорожню карту для реалізації проєктів відновлення
Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України

Україна та Австрія домовилися розробити дорожню карту для реалізації проєктів відновлення, що дозволить австрійському бізнесу долучитися до відновлення України

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

За словами Рибченка, дорожня карта має стати практичним інструментом для системного залучення австрійського бізнесу до відновлення України.

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"Спільна дорожня карта з Австрією має стати практичним інструментом із визначеними партнерами, ресурсами та термінами – від визначення пріоритетів відновлення до реалізації конкретних проєктів", – наголосив Артем Рибченко.

Під час візиту заступник міністра провів переговори з Федеральним міністром інновацій, мобільності та інфраструктури Австрії Петером Ганке, Федеральним міністром економіки, енергетики та туризму Вольфгангом Гаттмансдорфером та Урядовим уповноваженим Австрії з питань відбудови України Вольфгангом Анцергрубером.

Також відбулися зустрічі з представниками австрійського бізнесу та фінансового сектору. Зокрема, сторони обговорили співпрацю із залізницею ÖBB, нафтогазовою компанією RAG Austria та PwC Austria.

Окремо Артем Рибченко долучився до переговорів з федеральним міністром інновацій, мобільності та інфраструктури Австрії Петером Ганке, федеральним міністром економіки, енергетики та туризму Вольфгангом Гаттмансдорфером та урядовим уповноваженим Австрії з питань відбудови України Вольфгангом Анцергрубером.

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