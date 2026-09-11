Україна та Австрія домовилися розробити дорожню карту для реалізації проєктів відновлення, що дозволить австрійському бізнесу долучитися до відновлення України
Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.
За словами Рибченка, дорожня карта має стати практичним інструментом для системного залучення австрійського бізнесу до відновлення України.
"Спільна дорожня карта з Австрією має стати практичним інструментом із визначеними партнерами, ресурсами та термінами – від визначення пріоритетів відновлення до реалізації конкретних проєктів", – наголосив Артем Рибченко.
Під час візиту заступник міністра провів переговори з Федеральним міністром інновацій, мобільності та інфраструктури Австрії Петером Ганке, Федеральним міністром економіки, енергетики та туризму Вольфгангом Гаттмансдорфером та Урядовим уповноваженим Австрії з питань відбудови України Вольфгангом Анцергрубером.
Також відбулися зустрічі з представниками австрійського бізнесу та фінансового сектору. Зокрема, сторони обговорили співпрацю із залізницею ÖBB, нафтогазовою компанією RAG Austria та PwC Austria.
Окремо Артем Рибченко долучився до переговорів з федеральним міністром інновацій, мобільності та інфраструктури Австрії Петером Ганке, федеральним міністром економіки, енергетики та туризму Вольфгангом Гаттмансдорфером та урядовим уповноваженим Австрії з питань відбудови України Вольфгангом Анцергрубером.