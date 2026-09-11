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ОАЕ інвестують 40 мільярдів євро в Німеччину

Ця сума значно перевищує попередні інвестиції ОАЕ у німецьку економіку, які становили 34 мільярди євро.

ОАЕ інвестують 40 мільярдів євро в Німеччину
Фрідріх Мерц із президентом ОАЕ Мохамедом бін Заїдом Аль-Нахаяном
Фото: EPA/UPG

Обʼєднані Арабські Емірати планують інвестувати 40 мільярдів євро у Німеччину. Про це сторони оголосили під час першого в історії державного візиту президента ОАЕ Мухаммеда бен Заїда Аль Нахайяна до Берліна 10 вересня.

Як пише DW, ця сума значно перевищує попередні інвестиції ОАЕ у німецьку економіку, які становили 34 мільярди євро.

Президента ОАЕ з військовими почестями зустрів президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, згодом відбулася зустріч із канцлером Фрідріхом Мерцом.

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Лідери ОАЕ та Німеччини Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян і Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: EPA/UPG
Лідери ОАЕ та Німеччини Мохаммед бін Заїд Аль Нахайян і Франк-Вальтер Штайнмаєр

Міністр технологій ОАЕ Султан Ахмед Аль Джабер заявив, що Німеччина десятиліттями була важливим стратегічним і економічним партнером. Додаткові інвестиції "сприятимуть розвитку промислових секторів, технологій і кваліфікованих робочих місць, які забезпечують майбутнє зростання та конкурентоспроможність".

Під час візиту сторони підписали ще 29 угод між німецькими та еміратськими компаніями на майже 9,4 мільярда євро. Також домовилися про створення Німецько-еміратської інвестиційної ради для сприяння інвестиціям та зміцнення діалогу між державним і приватним секторами. Країни планують розширити співпрацю у сфері штучного інтелекту та нових технологій, зокрема побудувати сучасні дата-центри потужністю близько 1 гігавата. 

Авіакомпанія Emirates отримає право виконувати рейси до берлінського аеропорту Берлін-Бранденбург.

Представники ОАЕ зазначили, що внесок Німеччини у поглиблене партнерство - промислова міць, технологічний та науковий досвід, а також конкурентоспроможні компанії. Водночас ОАЕ пропонують капітал, можливості для довгострокових інвестицій, міжнародні зв’язки та доступ до деяких із найдинамічніших ринків світу.

ОАЕ є найважливішим торговельним партнером Німеччини в регіоні Перської затоки. Торік двостороння торгівля перевищила 13 мільярдів євро. Німеччина експортувала до ОАЕ товарів на суму близько 11 млрд євро, тоді як імпорт склав близько 2 млрд євро. Водночас двосторонній товарообіг частково гальмується імпортними митами та обмеженнями на імпорт й експорт, тож Берлін підтримує поточні переговори між Європейським Союзом та ОАЕ щодо угоди про вільну торгівлю. 

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