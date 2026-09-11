FT: Єврокомісія поки не вважає використання заморожених активів РФ головним пріоритетом

У ЄК спочатку намагаються визначити реальні фінансові потреби України.

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Європейська комісія наразі не вважає пошук нових способів використання заморожених російських активів на користь України головним пріоритетом. У Брюсселі спочатку намагаються визначити реальні фінансові потреби України.

Про це на брифінгу заявили у Єврокомісії у відповідь на прохання журналістів підтвердити повідомлення Financial Times про те, що ЄК відновила роботу над пошуком нових варіантів використання заморожених російських активів.

За даними видання, Єврокомісія шукає механізм, який був би прийнятнішим, зокрема, для Бельгії. У цій країні в депозитарії Euroclear зберігається більша частина заморожених у Європі активів Центробанку Росії.

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Однак речник Єврокомісії з економічних питань Балаш Уйварі не підтвердив, що Комісія працює над новим механізмом використання російських активів.

"Спершу нам потрібно визначити потреби, перш ніж ми зможемо потенційно обговорювати способи їхнього покриття. Саме такою є ситуація на цей момент", – сказав Уйварі.

Він також підтвердив, що Єврокомісія отримала лист понад 100 депутатів Європарламенту із закликом розглянути нові можливості використання російських активів. За словами речника, Комісія наразі його вивчає.

Головна речниця Єврокомісії Паола Піньйо зазначила, що після аналізу пропозицій буде визначено, чи настав час для подальших дій і якими вони можуть бути.

У Єврокомісії разом з українською владою та Міжнародним валютним фондом уточнюють можливий додатковий дефіцит фінансування України.

За словами Уйварі, цього тижня єврокомісар Валдіс Домбровскіс провів переговори з прем’єр-міністром України та директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою щодо стану українських державних фінансів.

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"Потрібна додаткова робота, зокрема на технічному рівні, щоб краще зрозуміти, як розвивається фіскальна ситуація в Україні і чи виникає потенційний дефіцит фінансування", – заявив представник Єврокомісії.

24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що цьогорічний дефіцит бюджету становить 27 млрд доларів. Серед можливих способів його покриття він назвав використання заморожених російських активів або отримання вже у 2026 році частини коштів із кредиту ЄС, запланованих на 2027 рік.

Водночас Уйварі 11 вересня заявив, що, наскільки йому відомо, офіційного запиту України щодо авансування цих коштів до Єврокомісії поки не надходило.

Кредит ЄС на 90 млрд євро розрахований на 2026–2027 роки. По 45 млрд євро передбачено на кожен із двох років.