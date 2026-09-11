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Єврокомісія посилює присутність у Гренландії, – медіа

Єврокомісія шукає більше приміщення в Гренландії після оголошення інвестицій на €200 млн

Єврокомісія посилює присутність у Гренландії, – медіа
Cтолиця Гренландії Нуук, 9 березня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія шукає нове, більше приміщення у столиці Гренландії Нууку. Це пов’язано з розширенням роботи ЄС в Арктичному регіоні та планами інвестувати у Гренландію €200 млн.

Про це повідомляє Euractiv.

Чинний офіс Єврокомісії у Гренландії відкрили у 2024 році під час візиту президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.

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Наразі Єврокомісія планує збільшити кількість співробітників у Гренландії, щоб забезпечити ефективне використання європейських коштів, передбачених для арктичного регіону. У зв’язку з цим представники ЄС шукають більше приміщення в Нууку.

Водночас нового офісу для розміщення додаткового персоналу Єврокомісія поки не знайшла.

За даними Euractiv, понад 40 тисяч із приблизно 80 тисяч державних службовців ЄС проживають у Брюсселі. Це майже стільки ж, скільки все населення Гренландії, яке становить близько 56 тисяч людей.

Водночас дипломатична присутність інших країн на острові також посилюється. Цього року Франція та Канада відкрили у Гренландії свої дипломатичні представництва.

  • ЄС демонструє свою подальшу підтримку острову на тлі неодноразових закликів президента США Дональда Трампа передати його під контроль Сполучених Штатів.
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