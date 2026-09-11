Європейська комісія шукає нове, більше приміщення у столиці Гренландії Нууку. Це пов’язано з розширенням роботи ЄС в Арктичному регіоні та планами інвестувати у Гренландію €200 млн.
Про це повідомляє Euractiv.
Чинний офіс Єврокомісії у Гренландії відкрили у 2024 році під час візиту президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн.
Наразі Єврокомісія планує збільшити кількість співробітників у Гренландії, щоб забезпечити ефективне використання європейських коштів, передбачених для арктичного регіону. У зв’язку з цим представники ЄС шукають більше приміщення в Нууку.
Водночас нового офісу для розміщення додаткового персоналу Єврокомісія поки не знайшла.
За даними Euractiv, понад 40 тисяч із приблизно 80 тисяч державних службовців ЄС проживають у Брюсселі. Це майже стільки ж, скільки все населення Гренландії, яке становить близько 56 тисяч людей.
Водночас дипломатична присутність інших країн на острові також посилюється. Цього року Франція та Канада відкрили у Гренландії свої дипломатичні представництва.
- ЄС демонструє свою подальшу підтримку острову на тлі неодноразових закликів президента США Дональда Трампа передати його під контроль Сполучених Штатів.