Медіа: Єменські хусити захопили стратегічний острів Перім і заявили про контроль над Баб-ель-Мандебською протокою

Захоплення острова дає хуситам контроль над стратегічним водним шляхом між Червоним морем та Аденською затокою.

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Проіранські бойовики-хусити захопили стратегічний острів Перім (Маюн) у Баб-ель-Мандебській протоці. Острів розташований у найвужчій частині водного шляху та розділяє протоку на два судноплавні маршрути.

Про це повідомляє Euronews.

За словами представника місцевої влади, хусити дісталися Періма на човнах після того, як острів залишили урядові війська. Він заявив, що бойовики завершили встановлення контролю над районом Баб-ель-Мандебської протоки та самим островом.

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Очевидці повідомляють, що озброєні хусити розгортають сили вздовж узбережжя протоки та пересуваються на військовій техніці.

Захоплення Періма має стратегічне значення, оскільки Баб-ель-Мандебська протока є одним із ключових морських маршрутів, що сполучає Азію з Європою через Червоне море та Суецький канал.

Хусити раніше неодноразово атакували судна в цьому районі. До останнього наступу угруповання контролювало близько третини території Ємену.

Баб-ель-Мандебська та Ормузька протоки мають важливе значення для світової торгівлі. На них припадає понад чверть світової морської торгівлі нафтою, тоді як через Червоне море проходить майже третина світового контейнерного трафіку.

За наявною інформацією, хусити також консультувалися з Іраном щодо можливого запровадження плати за безпечний прохід суден через протоку. Такий крок може додатково посилити тиск на світову економіку.

Міжнародно визнаний уряд Ємену раніше неодноразово попереджав про плани хуситів встановити контроль над Баб-ель-Мандебською протокою.