У Болгарії депутати вимагають перевірити інформацію про ймовірну підготовку російських військових на території країни

Болгарська партія «Демократична Болгарія» ініціює слухання у парламенті за участю керівників спецслужб через інформацію про можливу підготовку російських військових на території країни.

За словами депутата Івайла Мірчева, народні обранці вимагатимуть від очільників контррозвідки, Державного агентства національної безпеки та Державного агентства розвідки звіту про те, чи володіють вони цими даними та коли востаннє проводили відповідні перевірки, передає «Укрінформ».

Приводом для реакції стала публікація видання The Telegraph із посиланням на австралійську розвідку про те, що в селі Междені Габровської області нібито тренувалися російські військові під керівництвом інструкторів зі спецпідрозділів Британії й Австралії.

Мірчев зауважив, що болгарські спецслужби наразі не мають таких відомостей, і закликав суспільство й політиків звернути увагу на цю ситуацію. Інший депутат від партії, Атанас Атанасов, нагадав про низьку оцінку надійності болгарських спецслужб від партнерів по НАТО через недовіру й ризики російського впливу. У зв'язку з цим політик закликав уряд якнайшвидше провести анонсовані структурні зміни в органах безпеки країни.