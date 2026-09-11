Канада запровадила санкції проти вісьмох росіян, причетних до депортації українських дітей

Під санкції потрапили російські чиновники, керівники молодіжних організацій та представники окупаційних адміністрацій.

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Канада запровадила санкції проти вісьмох росіян, які причетні до викрадення та депортації українських дітей до Росії. До санкційного списку увійшли російські чиновники, керівники молодіжних організацій та представники окупаційних адміністрацій.

Про це повідомили на сайті уряду Канади.

Санкції стосуються людей, залучених до депортації українських дітей на різних рівнях – від безпосереднього вивезення дітей із тимчасово окупованих територій до забезпечення відповідних програм фінансовими ресурсами.

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За інформацією організації "Bring Kids Back UA", до списку потрапили керівник Федерального агентства у справах молоді РФ Григорій Гуров, голова правління російського "Руху перших" Артур Орлов, представник уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Володимир Хромов, а також міністр надзвичайних ситуацій Росії Олександр Куренков.

Також Канада запровадила санкції проти дружини Куренкова Олени Мільської, голови так званого регіонального відділення "Руху перших" на окупованій Донеччині Дениса Чорнобая, директора Олешківського дитячого будинку-інтернату Віталія Сука та представниці молодіжних структур окупаційної адміністрації Донецька Олександри Кульгіної.

Санкції набули чинності 4 вересня 2026 року.

Григорій Гуров – керівник Федерального агентства у справах молоді РФ ("Росмолодь"), раніше очолював правління "Руху перших". Він реалізує програми, пов'язані з вивезенням українських дітей із тимчасово окупованих територій до Росії та їхньою інтеграцією в російський освітньо-виховний простір.

Артур Орлов – голова правління всеросійського руху дітей та молоді "Рух перших". Організація проводить так зване військово-патріотичне виховання українських дітей на окупованих територіях, залучає їх до російських молодіжних і мілітаризованих програм та організовує поїздки до Росії.

Денис Чорнобай – керівник так званого регіонального відділення «Руху перших» в окупованому Донецьку. Він очолює структуру, яка залучає дітей з окупованих територій до російських молодіжних та мілітаризованих програм.

Володимир Хромов – посадовець апарату уповноваженої з прав дитини при президентові РФ. Ця структура бере участь у системі вивезення та подальшого "влаштування" українських дітей у російських родинах і закладах.

Олена Мільська – голова опікунської ради Національного центру допомоги зниклим і постраждалим дітям РФ та президентка фонду "Архістратига Михаїла". За даними Bring Kids Back UA, її діяльність була пов'язана з вивезенням українських дітей, зокрема сиріт, із тимчасово окупованих територій до Росії.

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Олександр Куренков – міністр надзвичайних ситуацій Росії та член військово-промислової комісії РФ. Канада включила його до санкційного пакета через причетність до вивезення та індоктринації українських дітей.

Віталій Сук – директор Олешківського дитячого будинку-інтернату для дітей з інвалідністю на окупованій Херсонщині. За даними Bring Kids Back UA, після переходу на бік окупаційної адміністрації він розпоряджався долею дітей із закладу.

Олександра Кульгіна – функціонерка молодіжних структур окупаційної адміністрації Донецька, причетна до залучення дітей і молоді з окупованих територій до російських молодіжних та трудових програм.

За даними уряду Канади, після запровадження нового пакета її санкції проти Росії охоплюють понад 3,5 тисячі людей та організацій. Окремо під санкціями перебувають понад 600 суден російського тіньового флоту.

Канада є співголовою Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

У травні цього року Канада оголосила про розширення санкцій проти осіб та організацій, причетних до викрадення українських дітей та депортації їх до Росії.