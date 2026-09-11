Зеленський закликав остаточно ухвалити санкційний закон Ліндсі Грема і посилити тиск на Росію

Санкційний законопроєкт, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, потрібно ухвалити якнайшвидше, а санкції проти Росії — вводити негайно, заявив президент Володимир Зеленський під час онлайн-дискусії на конференції YES, пише LB.ua.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один з ініціаторів санкційного законопроєкту проти Росії, помер у 2026 році. Сенат США схвалив документ 7 серпня, однак станом на початок вересня він залишається на розгляді Палати представників.

«При всій повазі передусім до Ліндсі. Він віддав своє життя, захищаючи цінності американські, цінності європейські, українські цінності», — сказав президент, додавши, що вважає символічним ухвалення закону, названого його ім’ям.

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За словами Зеленського, Америка інституційно спроможна запровадити санкції, передбачені цим законопроєктом. Водночас він наголосив, що питання не обмежується конкретним документом: «Санкції повинні зараз вводити. Чи це закон Ліндсі, чи це рішення адміністрації. Але санкції повинні бути сильні», — сказав президент.

Зеленський назвав санкції невоєнним інструментом, здатним позбавити Росію можливості щоденно фінансувати війну проти України.

«Чому ми всі говоримо про санкції, тільки коментуючи, чи прийме Конгрес Сполучених Штатів, підтримає санкційний закон Ліндсі, або ні», — сказав він, додавши, що під час війни краще ухвалити неідеальне рішення, ніж не робити нічого.

На думку президента, рішення щодо санкцій, економічних та енергетичних обмежень Росії, а також обмежень на будівництво нею балістичних ракет та іншої зброї, мають ухвалюватися одразу. Він нагадав, що щодня Росія застосовує балістичні ракети — «10, 20, 50» — і кожна людська втрата важлива.

Президент наголосив на необхідності ухвалення закону Конгресом, проте зазначив, що цього буде недостатньо — також потрібні сильні особисті рішення президента США Дональда Трампа. «Дуже хочеться на це надіятись», — сказав Зеленський.

"Закон Грема-Блументаля" передбачає можливість запроваджувати 100% тарифного мита на імпорт з держав, які не припинять купувати у Росії нафту та газ. Дональд Трамп обіцяв підписати цей документ після ухвалення на знак шани до пам'яті сенатора Грема.