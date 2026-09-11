Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів на екстрені закупівлі газу та формування запасів

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Україна і Канада підписали Спільну заяву щодо поглиблення енергетичного співробітництва. Оттава надасть Україні 757 млн канадських доларів на екстрені закупівлі газу та формування запасів.

Як повідомили в Міненерго, у Калгарі перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль взяв участь у зустрічі президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Канада є одним із ключових партнерів України у сфері енергетичної безпеки, і стратегічними напрямами співпраці є розвиток ядерно-паливного циклу, залучення канадських технологій у сфері малих модульних реакторів (SMR), відновлення електромереж, газовидобувної інфраструктури, впровадження цифрових рішень та посилення кіберзахисту енергетичних об’єктів.

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«Маємо потужний пакет підтримки. Вдячні Канаді за незмінну підтримку України та значний внесок у зміцнення енергетичної стійкості нашої держави», - повідомив Денис Шмигаль.

Він розповів, що Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів через програми ЄБРР для підтримки екстрених закупівель природного газу та формування необхідних запасів напередодні зими.

«Вітаємо діалог щодо довгострокових угод про постачання СПГ з Канади до України», - додав Шмигаль.

Канада внесе до Фонду підтримки енергетики ще 10 млн канадських доларів. Таким чином загальний внесок Канади до Фонду сягне 100 млн канадських доларів.

Крім цього, Україна та Канада розвиватимуть стратегічне співробітництво в ядерній енергетиці. Зокрема, передбачається подальше партнерство між «Енергоатомом» та Cameco щодо довгострокових поставок урану та послуг з конверсії до 2035 року.

У Спільній заяві також наголошується на важливості продовження співпраці у сфері гідроенергетики, відновлюваної енергетики та стійкості мереж.

Export Development Canada виділяє 200 млн канадських доларів для підтримки пріоритетних проєктів в Україні, у тому числі у сфері гідроенергетичної інфраструктури. Сторони продовжуватимуть обмін інформацією та знаннями щодо модернізації електроенергетичної системи, гідроенергетики, технологій накопичення енергії, відбудови інфраструктури та підвищення стійкості електромереж.