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UKRNAFTA почала встановлювати габіони навколо АЗК у Києві

Захисні конструкції встановлюють, зокрема, з боку автомобільних трас і пішохідних доріжок.

UKRNAFTA почала встановлювати габіони навколо АЗК у Києві
Габіони навколо АЗС
Фото: Фото Богдана Кукури

Мережа АЗК UKRNAFTA розпочала монтаж габіонів навколо своїх автозаправних комплексів у Києві. 

Про це повідомив у Facebook голова правління компанії Богдан Кукура.

Захисні конструкції встановлюють, зокрема, з боку автомобільних трас і пішохідних доріжок.

За словами Кукури, у разі удару російських дронів по території АЗК габіони мають утримувати уламки в межах периметра та зменшувати зовнішню зону ураження. Це повинно знизити ризики для пішоходів і автомобілів, які можуть перебувати поблизу заправки під час атаки.

В UKRNAFTA також готують додаткові заходи безпеки, про які повідомлять пізніше. Кукура окремо наголосив, що під час повітряної тривоги АЗК припиняють роботу незалежно від рівня загрози. Персонал і клієнти при цьому мають залишити територію заправки.

"Зараз особливо важливо уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не нехтувати цими правилами", – зазначив голова правління компанії.

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