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Від початку 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 2 трлн гривень

Понад 569 мільярдів гривень становлять кошти міжнародної грантової допомоги.

Від початку 2026 року до загального фонду держбюджету надійшло понад 2 трлн гривень
Фото: Макс Левин

За 8 місяців 2026 року до загального фонду держбюджету України надійшло майже 2,3 трлн гривень.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів.

За оперативними даними, за серпень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 227,8 млрд гривень.

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Серед платежів:

– 72,6 млрд грн – податку на прибуток підприємств;

– 56,2 млрд грн – податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів;

– 27,5 млрд грн – податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 49,1 млрд грн, відшкодовано – 21,6 млрд грн);

– 26,8 млрд грн – акцизного податку;

У серпні до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 353,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень-серпень 2026 року до загального фонду державного бюджету надійшло 2,29 трлн гривень.

Основні надходження:

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– 433,8 млрд грн – ПДВ з ввезених на митну територію України товарів;

– 265,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

– 245,9 млрд грн – ПДФО та військовий збір;

– 218,3 млрд грн – ПДВ з вироблених в Україні товарів (зібрано 379,4 млрд грн, відшкодовано – 161,1 млрд грн);

– 207,1 млрд грн – акцизний податок та інші.

Важливими джерелами доходів загального фонду держбюджету за цей період стали кошти міжнародної грантової допомоги у розмірі 569,6 млрд грн, а також перерахування у квітні та травні поточного року частини прибутку Національного банку України в сумі 146,1 млрд гривень.

В цілому, за підсумками січня-серпня 2026 року, до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 3,6 трлн грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 4,04 трлн грн, у тому числі загального фонду – 2,97 трлн гривень.

  • У серпні до спецфонду держбюджету надійшло майже 16,8 млрд гривень військового збору. За перше півріччя 2026 року ця сума становить понад 94 млрд гривень.
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