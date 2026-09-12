Країна нині значно краще підготовлена до можливих ударів, ніж минулої зими.

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Україна готується до можливих російських атак на енергетичну інфраструктуру взимку та вже має план забезпечення стійкості регіонів.

Про це прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив на конференції YES, пише LB.ua.

За його словами, країна нині значно краще підготовлена до можливих ударів, ніж минулої зими.

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Головним завданням напередодні зими є забезпечення стійкості енергетичної системи та життєдіяльності регіонів, міст і областей.

"Є план стійкості, захищаємо активи інфраструктури енергетично, готуємо децентралізовані засоби забезпечення життєдіяльності регіонів, міст, областей. І це головна задача", – заявив Сергій Корецький.

За його словами, Україна також забезпечує необхідні енергетичні ресурси, зокрема вугілля та газ.

Водночас енергетична інфраструктура залишається під постійною загрозою російських атак. Повністю захистити всі об’єкти від ударів неможливо, зазначив прем’єр.

"Енергетика під постійними обстрілами, захистити в повній мірі все неможливо. Це зрозуміло. Проте ми суттєво готовіші до цих атак, ніж минулої зими", – наголосив він.