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Шмигаль: потреби української енергетики на десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів

Україна та Канада хочуть сформувати нові трансатлантичні ланцюги.

Шмигаль: потреби української енергетики на десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів
Діалог представників України з канадськими підприємцями
Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Потреби української енергетики на десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками діалогу з канадськими підприємцями.

Обговорили проєкти, де українські та канадські партнери успішно співпрацюють, а також напрямки співробітництва, що є перспективними.

"Україна має те, чого потребує канадський енергетичний бізнес у Європі: масштабний ринок, інтегрований у ЄС, ресурси, попит на енергетичний капітал та обладнання на десятиліття вперед, стратегічне розташування", - заявив Шмигаль.

Канада ж, за його словами, має довгий капітал, технології, engineering і фінансові інструменти зниження ризику. 

Таким чином, Україна та Канада хочуть сформувати нові трансатлантичні енергетичні ланцюги, забезпечити енергетичну безпеку України та Європи і посилити економічну присутність Канади на європейському енергоринку.

  • Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів на екстрені закупівлі газу та формування запасів. Україна і Канада підписали Спільну заяву щодо поглиблення енергетичного співробітництва.
  • Канадська оборонна компанія General Dynamics Mission Systems-Canada та український виробник БпЛА GreenTech Harvest домовилися про спільне виробництво українських безпілотників у Канаді.
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