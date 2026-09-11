Шмигаль: потреби української енергетики на десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів

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Потреби української енергетики на десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів.

Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками діалогу з канадськими підприємцями.

Обговорили проєкти, де українські та канадські партнери успішно співпрацюють, а також напрямки співробітництва, що є перспективними.

"Україна має те, чого потребує канадський енергетичний бізнес у Європі: масштабний ринок, інтегрований у ЄС, ресурси, попит на енергетичний капітал та обладнання на десятиліття вперед, стратегічне розташування", - заявив Шмигаль.

Канада ж, за його словами, має довгий капітал, технології, engineering і фінансові інструменти зниження ризику.

Таким чином, Україна та Канада хочуть сформувати нові трансатлантичні енергетичні ланцюги, забезпечити енергетичну безпеку України та Європи і посилити економічну присутність Канади на європейському енергоринку.

Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів на екстрені закупівлі газу та формування запасів. Україна і Канада підписали Спільну заяву щодо поглиблення енергетичного співробітництва.