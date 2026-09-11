Шмигаль: потреби української енергетики на десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів

Потреби української енергетики на десятиліття оцінюються щонайменше у 91 млрд доларів.
Про це заявив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками діалогу з канадськими підприємцями.
Обговорили проєкти, де українські та канадські партнери успішно співпрацюють, а також напрямки співробітництва, що є перспективними.
"Україна має те, чого потребує канадський енергетичний бізнес у Європі: масштабний ринок, інтегрований у ЄС, ресурси, попит на енергетичний капітал та обладнання на десятиліття вперед, стратегічне розташування", - заявив Шмигаль.
Канада ж, за його словами, має довгий капітал, технології, engineering і фінансові інструменти зниження ризику.
Таким чином, Україна та Канада хочуть сформувати нові трансатлантичні енергетичні ланцюги, забезпечити енергетичну безпеку України та Європи і посилити економічну присутність Канади на європейському енергоринку.
- Канада надасть Україні 757 млн канадських доларів на екстрені закупівлі газу та формування запасів. Україна і Канада підписали Спільну заяву щодо поглиблення енергетичного співробітництва.
- Канадська оборонна компанія General Dynamics Mission Systems-Canada та український виробник БпЛА GreenTech Harvest домовилися про спільне виробництво українських безпілотників у Канаді.