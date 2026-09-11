Українські дрони в Канаді вироблятимуть General Dynamics та GreenTech Harvest

Канадська оборонна компанія General Dynamics Mission Systems-Canada та український виробник БпЛА GreenTech Harvest домовилися про спільне виробництво українських безпілотників у Канаді. Про це йдеться у пресрелізі General Dynamics.

Компанії підписали меморандум про взаєморозуміння, який визначає рамки для співпраці. GreenTech Harvest надаватиме досвід розробки та експлуатації БпЛА, отриманий в умовах повномасштабної війни, а General Dynamics Mission Systems-Canada — свої виробничі та промислові можливості.

У пресрелізі зазначають, що виробництво буде спрямоване на забезпечення потреб України та посилення оборонних спроможностей обох країн. Зі слів Володимира Зеленського, 30% безпілотників, вироблених у межах домовленості, одразу передаватимуть на фронт. Водночас конкретні обсяги, терміни запуску виробництва та моделі безпілотників компанії наразі не розкривають.

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Меморандум General Dynamics Mission Systems Canada з GreenTech Harvest — частина пакета, який Марк Карні та Володимир Зеленський оголосили 10 вересня в Калгарі. Канада запустила національний маркетплейс дронів DDIM за зразком українського Brave1 (близько 400 кваліфікованих постачальників) і планує видати перші контракти до 50 млн канадських доларів шістьом канадським компаніям — Beonyx, AVSS, Volatus Aerospace, Twenty20 Insight, Draganfly та Objexis AI — на ISR-дрони й наземні роботизовані комплекси для власних Збройних сил. За словами видання Aerotime, це має збільшити канадський дронопарк удесятеро.

Партнерств із українськими виробниками в пакеті лише два: торішня угода Sentinel Research and Development з Airlogix і нинішня GD Mission Systems Canada з GreenTech Harvest, яку офіційний реліз прямо подає як продовження першої.

GreenTech Harvest — українська компанія у сфері оборонних технологій, що займається виробництвом безпілотників. У 2026 році GreenTech Harvest стала однією з дев’яти українських компаній-засновниць EU-Ukraine Drone Alliance, створеної для розвитку спільного виробництва та технологій безпілотників між Україною та ЄС.

Компанія також уклала угоду з нідерландською VDL Group щодо виробництва українських дронів у Нідерландах. Серед названих у межах співпраці моделей — ударний K4 Deepstrike та розвідувальний Midstrike Plane Baton.

General Dynamics Mission Systems-Canada є однією з найбільших канадських оборонних організацій. Компанія виготовляє оборонну електроніку, зокрема, сонарні системи, засоби протичовнової боротьби та БпЛА.

Крім цього, Україна і Канада готують велику угоду про дрони. Сторони анонсували, що підпишуть її наприкінці вересня.