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У разі недостатнього фінансування уряд може скоротити або оптимізувати некритичні бюджетні видатки. Водночас пріоритетними залишаться фінансування Сил оборони та соціальна сфера.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький, відповідаючи на запитання LB.ua в кулуарах щорічної конференції YES.

За словами глави уряду, у разі нестачі коштів переглядатимуть видатки, які можна призупинити, скасувати або оптимізувати.

"Ми будемо дивитися ті не критичні видатки. Є пріоритетні видатки – це сили оборони, соціальна сфера. От їх ми будемо покривати в першу чергу", – сказав Корецький.

Він додав, що все, що може бути призупинене, зупинене або скасоване, буде переглядатися з точки зору скорочення чи оптимізації.

Водночас на запитання щодо можливості емісії прем’єр-міністр відповів, що наразі уряд не готовий говорити про це.